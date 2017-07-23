Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em

Trong buổi biểu diễn tối ngày 22-7, Mỹ Tâm không giấu nổi xúc cảm, suýt khóc khi hát live ca khúc này trước đông đảo khán giả TP.HCM.

Mở đầu phần biểu diễn, “Họa mi tóc nâu” tỏ rõ sự phấn khích khi trò chuyện cùng khán giả. Cô cho rằng chính không khí đêm nhạc đang tác động quá lớn đến cảm xúc của chính mình, khiến cô khó lòng bình tĩnh được. Thực ra khán giả hiểu đó là niềm vui xuất phát từ việc ca khúc mới của cô đang được đông đảo công chúng đón nhận.

Điều đặc biệt hơn cả, nữ ca sĩ chia sẻ MV ca khúc Đâu chỉ riêng em dù mới ra mắt được 5 ngày nhưng đã thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube. Ngay trước khi hát, Mỹ Tâm cũng không quên nói lời cám ơn vì sự ủng hộ của mọi người dành cho ca khúc mới.

Trong đêm diễn tối hôm qua, hàng nghìn khán giả và fan ruột của cô cũng có mặt. Rất nhiều người đã thuộc lời và hòa giọng cùng nữ ca sĩ.

Trước đó, MV Đâu chỉ riêng em gây 'bão' không chỉ vì bài hát có nội dung cảm động, rất hợp chất giọng của Mỹ Tâm mà còn bởi cách thể hiện rất độc đáo.

Cả MV chỉ gồm một cảnh quay cận mặt nữ ca sĩ với rất nhiều biểu cảm theo suốt nội dung bài hát trong một cú bấm máy duy nhất.

MV Đâu chỉ riêng em thậm chí đã tạo cảm hứng cho cộng đồng mạng chế ra rất nhiều ảnh vui nhộn, hài hước dựa trên nền tảng là những biểu cảm của Mỹ Tâm.