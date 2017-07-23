Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em

Tin tức giải trí 23/07/2017 16:39

Mỹ Tâm đã tỏ ra xúc động khi lần đầu tiên hát live giới thiệu ca khúc Đâu chỉ riêng em đến công chúng trong một đêm nhạc tại TP.HCM.

Trong buổi biểu diễn tối ngày 22-7, Mỹ Tâm không giấu nổi xúc cảm, suýt khóc khi hát live ca khúc này trước đông đảo khán giả TP.HCM.

Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em - Ảnh 1
Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc với cảm xúc rưng rưng - Ảnh: Internet

Mở đầu phần biểu diễn, “Họa mi tóc nâu” tỏ rõ sự phấn khích khi trò chuyện cùng khán giả. Cô cho rằng chính không khí đêm nhạc đang tác động quá lớn đến cảm xúc của chính mình, khiến cô khó lòng bình tĩnh được. Thực ra khán giả hiểu đó là niềm vui xuất phát từ việc ca khúc mới của cô đang được đông đảo công chúng đón nhận.

Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em - Ảnh 2
Nữ ca sĩ lần đầu hát ca khúc Đâu chỉ riêng em trước hàng ngàn khán giả - Ảnh: Internet

Điều đặc biệt hơn cả, nữ ca sĩ chia sẻ MV ca khúc Đâu chỉ riêng em dù mới ra mắt được 5 ngày nhưng đã thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube. Ngay trước khi hát, Mỹ Tâm cũng không quên nói lời cám ơn vì sự ủng hộ của mọi người dành cho ca khúc mới.

Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em - Ảnh 3
Mỹ Tâm không quên nói lời cảm ơn sự ủng hộ của khán giả dành cho ca khúc mới của mìn - Ảnh: Internet

Trong đêm diễn tối hôm qua, hàng nghìn khán giả và fan ruột của cô cũng có mặt. Rất nhiều người đã thuộc lời và hòa giọng cùng nữ ca sĩ. 

Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em - Ảnh 4
Ngoài ca khúc Đâu chỉ riêng em, Mỹ Tâm còn hát thêm hai ca khúc khác trong đêm ca nhạc - Ảnh: Internet

Trước đó, MV Đâu chỉ riêng em gây 'bão' không chỉ vì bài hát có nội dung cảm động, rất hợp chất giọng của Mỹ Tâm mà còn bởi cách thể hiện rất độc đáo. 

Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em - Ảnh 5
Hình ảnh trong MV Đâu chỉ riêng em được ca sĩ thể hiện khá độc đáo - Ảnh: Internet

Cả MV chỉ gồm một cảnh quay cận mặt nữ ca sĩ với rất nhiều biểu cảm theo suốt nội dung bài hát trong một cú bấm máy duy nhất. 

Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em - Ảnh 6
Xuyên suốt MV của ca sĩ chỉ có một cảnh quay, một góc máy, một cú bấm máy - Ảnh: Internet

MV Đâu chỉ riêng em thậm chí đã tạo cảm hứng cho cộng đồng mạng chế ra rất nhiều ảnh vui nhộn, hài hước dựa trên nền tảng là những biểu cảm của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em - Ảnh 7
Một bức ảnh chế với lời bình gây cười cho cộng đồng, dù nền tảng là biểu cảm buồn đau của ca sĩ - Ảnh: Internet

Mỹ Tâm xúc động trong lần đầu hát live ca khúc Đâu chỉ riêng em - Ảnh 8
Hoặc một tấm ảnh đã được cắt ra từ MV rồi gắn ghép những lời bình như thế này - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới

Mỹ Tâm khóc nức nở trong MV “Đâu chỉ riêng em”, nhưng dân mạng lại chế ảnh hài hước khiến fan không nhịn được cười.

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