Lộ diện đội hình ra sân của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Saudi Arabia: Minh Bình, Danh Trung trở lại

Theo Tổ Quốc, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết giải U23 châu Á với đối thủ U23 Saudi Arabia vào lúc 11h ngày 12/6.

Bộ đôi này được ra sân từ đầu trong trận hòa 2-2 trước U23 Thái Lan. Sau đó, họ không được đá chính vì các vấn đề về sức khỏe. Trong khi Danh Trung dính chấn thương cổ chân thì Minh Bình không đạt thể trạng tốt nhất. Tiền đạo của CLB Công An Nhân Dân nhiều lần bị chuột rút trong cuộc đối đầu "Tiểu Voi chiến".

Theo Zing News, có thể thấy, điểm nhấn đáng chú ý là Minh Bình, Danh Trung trở lại đội hình xuất phát.

So với trận gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam có 2 sự thay đổi là Thanh Bình, Văn Chuẩn. Hai cầu thủ nhường chỗ là Lê Văn Đô và Nguyễn Văn Toản - Ảnh: Zing News

Ở trận gặp U23 Saudi Arabia, thủ môn Quan Văn Chuẩn tiếp tục được đặt niềm tin. Bộ tứ vệ phía trên là Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Phan Tuấn Tài.

Lương Duy Cương vẫn được trao cơ hội ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Hai tiền vệ con thoi là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường.

Trên hàng công, Nhâm Mạnh Dũng được xếp đá cao nhất. Danh Trung và Minh Bình sẽ chia nhau 2 cánh.

Về lý thuyết, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Tuy nhiên, khi vận hành, nó có thể chuyển thành 4-1-4-1 bởi HLV Gong Oh-kyun có thể áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công trước một đối thủ mạnh như Saudi Arabia.

Theo báo Lao Động, trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam đã có cuộc họp kỹ thuật quan trọng. Theo đó, ông Gong đã truyền lửa và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các học trò.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun tiếp lửa cho các học trò trước trận tứ kết U23 Châu Á 2022 - Ảnh: VFF

"Ưu tiên hàng đầu là giữ vị trí và sơ đồ chiến thuật. Các bạn hãy giữ tinh thần thật thoải mái, có bất kỳ lỗi gì cũng không sao hết. Tất cả sẽ giúp nhau sửa chữa. Các bạn cứ tập trung vào trận đấu, cứ đá đi, tôi là người chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin toàn đội sẽ chẳng để cho tôi phải chịu điều gì hết và chúng ta sẽ đi tiếp", chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ.

Thuyền trưởng U23 Việt Nam nói thêm: "Dù trận đấu chỉ còn 10 giây thì cũng có thể thay đổi được thế trận. Nếu có lợi thế, các bạn phải giữ vững. Đội đã tập cả đá luân lưu. Mọi diễn biến, tôi đã chuẩn bị kỹ".