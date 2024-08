Lễ khai mạc Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng lần 1 - năm 2024: Sôi động, nảy lửa, hứa hẹn 1 mùa giải rực rỡ!

Trong buổi sáng cùng ngày, hai trận đấu đầu tiên đã diễn ra, giữa giữa đội tuyển bóng chuyền nam Trà Vinh gặp đội tuyển bóng chuyền nam Vĩnh Long (bảng A) và Lavie Long An - CLB Visakha của Camphuchia (bảng B). Kết quả đội Vĩnh Long đã thắng Trà Vinh 3-0 (tỷ số các sét: 25-14, 25-23, 25-23), còn Lavie Long An thắng CLB Visakha - Campuchia 3-1 (tỷ số các sét: 25-23, 25-23, 30-32, 26-24).

Chiều 12/8, tại nhà thi đấu thể thao quận Tân Bình đã diễn ra lễ khai mạc giải đấu bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng tranh cúp "Báo Công an TP.HCM" lần 1 năm 2024 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, các đội bóng và đông đảo cổ động viên.

Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng tranh Cup “Báo Công an TP.HCM” lần thứ Nhất - năm 2024 được khởi tranh từ ngày 12/8/2024 (lễ khai mạc diễn ra lúc 15 giờ ngày 12/8) đến 16/8/2024 (lễ bế mạc lúc 19 giờ 30 ngày 16/8), tại Nhà thi đấu Tân Bình (địa chỉ: 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM). 8 đội tham gia giải chia thành 2 bảng đấu. Bảng A gồm các đội: Công an TPHCM, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Bảng B gồm các đội: TPHCM, Công ty cổ phần VLXD Bình Dương; Lavie Long An và CLB Visakha - Camphuchia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn để chọn 4 đội có điểm số cao nhất vào bán kết và chung kết để tìm ra đội vô địch của giải đấu.

Không khí sôi động, nảy lửa ngay sau buổi khai mạc

Đội vô địch giải đấu sẽ được nhận Cúp, cờ, Huy chương vàng và phần thưởng bằng tiền 60 triệu đồng. Đội giải nhì được nhận Cờ, Huy chương Bạc và phần thưởng 40 triệu đồng. Hai đội đồng hạng 3 sẽ nhận Cờ, Huy chương Đồng và phần thưởng 20 triệu đồng. Bên cạnh đó có thêm các giải giành cho các cá nhân xuất sắc nhất gồm chuyền 2, phụ công, chủ công, đối chuyền, Libero và Tổ trọng tài xuất sắc.

Giải đấu được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024), 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024), 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024). Đặc biệt, giải đấu năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp lực lượng Công an TPHCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (diễn ra đúng vào dịp ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân).

Lễ khai mạc, trận khai mạc và lễ bế mạc, trận chung kết của giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam. Tất các các trận đấu của giải được trực tiếp trên báo điện tử Công an TPHCM - www.congan.com.vn và livestream trên fanpage Chuyên đề Công an TPHCM, fanpage Công an TPHCM và một số fanpage, kênh youtube của các đơn vị phối hợp tổ chức, nhà tài trợ và cộng đồng yêu thích thể thao, nhất là môn bóng chuyền.

Giải đấu không bán vé, mở cửa tự do cho người hâm mộ đến Nhà thi đấu quận Tân Bình (địa chỉ: 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình) xem và cổ vũ cho các đội.