Doãn Hải My nhuận sắc sau 1 tháng sinh con đầu lòng, lần đầu lộ body mẹ bỉm 'gây choáng

"Lúc lên bàn đẻ, My nặng 59kg và hiện tại sau 1 tháng My còn 50kg. My sẽ cố gắng giữ tầm này thôi chứ về như lúc ban đầu 46 - 47kg thì gầy quá. My cũng không có ý ăn với mục đích về dáng nhanh, thậm chí còn phải ăn nhiều hơn trước để có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và sữa cho con. Có thể do bạn Lúa uống sữa mẹ hoàn toàn cộng với việc hút sữa nên mẹ Lúa gầy nhanh thôi ạ''.

Dân tình ồ ạt xin bí kíp về dáng nhanh của mẹ Lúa thế nhưng Doãn Hải My chia sẻ bất ngờ rằng cô chưa có ý định ăn kiêng để về lại dáng nhanh

Có thể thấy cô nàng chưa vội lao vào tập tành như các mẹ bỉm nổi tiếng khác mà chủ yếu chú trọng chăm chút đến chế độ ăn uống và dinh dưỡng để đạt chất lượng sữa mẹ tốt nhất cho con. Việc cho con bú theo cô cũng là một trong những cách để giảm cân lý tưởng.

Không ít mẹ bỉm sau sinh con so đều lo lắng vấn đề lấy lại dáng nhanh, tham khảo ngay những bí quyết dưới đây như:

Thứ nhất là ăn chậm nhai kỹ giúp cho chúng ta tiêu hóa được thức ăn dễ dàng. Điều này giúp các nàng kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào cơ thể đủ đầy, từ đó hỗ trợ rất lớn việc lấy lại vóc dáng mà vẫn đủ đầy chất dinh dưỡng nuôi cơ thể và có sữa cho em bé.

Thứ 2 là ăn uống đầy đủ các bữa và đúng giờ, không bỏ bữa. Nếu nhịn ăn sẽ làm cho sức khỏe của mẹ và bé bị ảnh hưởng, vì sau sinh là thời điểm cần bồi bổ hơn cả. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được bỏ bữa sáng, vì các mẹ sau sinh phải có đủ đầy năng lượng để tái tạo sữa cho con, cũng cần chất dinh dưỡng để cơ thể phục hồi hoàn toàn sau vượt cạn.

Thứu 3 là uống đủ nước. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để lấy lại vóc dáng nhanh chóng, giúp da và dáng của các bà mẹ sau sinh thêm mướt mắt hơn. Uống nước đủ còn làm giảm cảm giác thèm ăn vặt, hỗ trợ quá trình lấy dáng hoàn mỹ. Bên cạnh đó, các nàng cũng nên tránh dùng những đồ béo, ngọt, dầu mỡ quá nhiều sẽ làm cho cân nặng tăng lên nhanh chóng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức về chung một nhà tháng 11/2023 sau 3 năm hẹn hò bí mật. Vào tháng 3/2024 vừa qua, cả 2 xác nhận có con đầu lòng

Bé rồng nhà Đoàn Văn Hậu cũng được gia đình 2 bên nội ngoại yêu thương, chăm sóc

Cô chuộng diện quần áo ôm sát, khoe trọn vòng bụng to tròn "vượt mặt". Vợ chồng Doãn Hải My hạnh phúc khi làm bố mẹ. Bé rồng nhà Đoàn Văn Hậu được gia đình 2 bên nội ngoại yêu thương, chăm sóc.