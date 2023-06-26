Do lách để tránh một xe tải biển số tỉnh Phú Yên chạy cùng chiều phía trước đang chuyển làn nên xe khách đâm vào nhà người dân ven đường.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng nay, 26/6, lãnh đạo Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho hay đang tập trung điều tra nguyên nhân, xử lý vụ tai nạn xe khách vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, tối 25/6, xe khách mang biển số 75B-013.23 do ông Võ Trọng D. (47 tuổi, ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi xe chạy qua đoạn đường thuộc khu phố Chí Đức (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An), do lách để tránh một xe tải biển số tỉnh Phú Yên chạy cùng chiều phía trước đang chuyển làn nên xe khách đâm vào nhà bà N.T.P.

Hiện trường vụ xe khách lao vào nhà dân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VTC News, cú tông mạnh khiến phần mặt tiền căn nhà bà Phương bị sập hoàn toàn. Chiếc xe bị biến dạng phần đầu, tài xế kẹt trong cabin, hành khách hoảng loạn.

Một số hành khách được người dân giúp đỡ, đập kính cứu ra khỏi xe. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến cứu hộ, cứu nạn. Đưa tài xế Võ Trọng D. ra khỏi cabin, đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế D. đã tử vong vào sáng 26/6.

Những hành khách may mắn thoát nạn - Ảnh: VTC News

Cùng với đó, 3 hành khách bị thương đang điều trị tại bệnh viện huyện Tuy An. Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng bê tông, gạch vữa của căn nhà bị sập đổ đầy. Rất may trong nhà không ai bị thương.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-tong-sap-nha-dan-trong-em-tai-xe-tu-vong-hanh-khach-ap-cua-kinh-thoat-nan-595864.html