Vũng Tàu: Rúng động người đàn ông tử vong bất thường, trên người có nhiều vết máu

Tin nóng 02/05/2023 07:13

Người đàn ông tử vong với nhiều vết thương, nghi bị sát hại.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1.5, hai học sinh đi ngang nhà ông Đ.V.C (45 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện nạn nhân nằm gục dưới nền nhà, khắp nơi đầy máu. Nạn nhân tử vong nghi do bị người khác sát hại.

Hai học sinh đã gọi cho gia đình biết để báo cho Công an xã Tóc Tiên. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ và lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Vũng Tàu: Rúng động người đàn ông tử vong bất thường, trên người có nhiều vết máu - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Thanh Niên 

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Việt, lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra dấu hiệu vụ án mạng bước đầu công an phát hiện ông C. bị đâm nhiều nhát dao ở khắp người.

Vũng Tàu: Rúng động người đàn ông tử vong bất thường, trên người có nhiều vết máu - Ảnh 2
Nơi nạn nhân sinh sống. Ảnh: Dân Việt 

Thời điểm nạn nhân nghi bị sát hại, hàng xóm cũng không nghe tiếng la hét. Được biết ông C. sống một mình, đã ly hôn vợ từ lâu, hàng ngày đi cưa cây gỗ để kiếm sống.

Hiện nguyên nhân ông C. tử vong đang được công an điều tra.

Theo VietNamNet, trong cùng ngày, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông bị đâm tử vong trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, vụ việc do mâu thuẫn từ trước, đến chiều 1/5 thì xảy ra án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 1/5, vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong đã xảy ra tại khu vực đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Tại hiện trường, người đàn ông bị dao đâm, nằm trên vũng máu.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

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