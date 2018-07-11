Vụ vợ sát hại chồng trong ngày giỗ bố chồng ở Hà Tĩnh: Hai vợ chồng đã li thân nhiều năm

Tin nóng 11/07/2018 15:27

Không chịu được người chồng thường xuyên rượu chè, chửi bới, đánh đập, bà Liên quyết định sống li thân. Bức xúc vì bị chồng đánh đập trong ngày giỗ bố chồng, bà Liên ra tay sát hại rồi loan báo chồng bị đột tử.

Liên quan đến vụ người phụ nữ dùng áo siết cổ chồng tử vong tại Hà Tĩnh, ngày 11/7, Thượng tá Nguyễn Quang Thành (Trưởng công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Liên (46 tuổi, ngụ xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) về hành vi "giết người".

Vụ vợ sát hại chồng trong ngày giỗ bố chồng ở Hà Tĩnh: Hai vợ chồng đã li thân nhiều năm - Ảnh 1
Đối tượng Liên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, dù đã cưới nhau gần 30 năm, có 3 mặt con nhưng mấy năm gần đây, ông Phạm Xuân Sơn (54 tuổi, chồng bà Liên) thường xuyên rượu chè. Những lúc rượu vào, người đàn ông này thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con.

Dù vẫn sống trên danh nghĩa vợ chồng nhưng ông Sơn và bà Liên đã ly thân gần 4 năm nay. Ông Sơn làm nghề mộc, thường xuyên xa nhà. 3 người con của vợ chồng bà Liên đều đã trưởng thành, người lấy chồng, người làm ăn xa nên chỉ khi tết đến, có công việc quan trọng thì gia đình mới được đoàn tụ.

Vụ vợ sát hại chồng trong ngày giỗ bố chồng ở Hà Tĩnh: Hai vợ chồng đã li thân nhiều năm - Ảnh 2
Tang vật vụ án - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngày 6/7, bà Liên cùng con gái đi chợ mua đồ về để chuẩn bị làm giỗ bố chồng. Khi về đến nhà thì thấy ông Sơn đang ngồi uống rượu. Ông Sơn đưa 1.5 triệu đồng để vợ lo đám giỗ nhưng bà Liên không lấy. Nghĩ vợ khinh mình nên ông Sơn lớn tiếng chửi bới, đánh đập vợ, đuổi đánh cả cô con gái lớn đang mang thai 3 tháng.

Bức xúc, bà Liên cùng con khống chế, trói chân tay ông Sơn bằng dây điện rồi đưa vào giường.

Đến 14 giờ chiều, ông Sơn tỉnh dậy vẫn tiếp tục chửi bới nên bà Liên lấy băng dính dán mồm chồng lại.

1 giờ sáng ngày 7/7, đợi các con ngủ say, bà Liên vào giường chồng đang nằm ngủ, lấy chiếc áo dài choàng qua cổ ông Sơn rồi siết mạnh khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Biết chồng đã tắt thở, bà Liên lấy kéo cắt dây điện trói ở tay, chân của chồng, tháo băng dính trên miệng chồng rồi cầm cả cái áo vứt sau vườn. Để che đậy hành vi của mình, bà Liên loan tin chồng bị đột tử do uống quá nhiều rượu rồi nhanh chóng tổ chức lo hậu sự.

Khi tắm rửa cho thi thể nạn nhân, phát hiện cơ thể ông Sơn có nhiều dấu vết bất thường, người thân trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận thấy cái chết của người đàn ông này không phải do đột tử mà có tác động ngoại lực. Bà Liên sau đó được công an mời đến làm việc. Tối cùng ngày, người đàn bà này khai nhận đã ra tay sát hại chồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Chồng dùng vải mùng siết cổ vợ tử vong vì dám đánh con

Chồng dùng vải mùng siết cổ vợ tử vong vì dám đánh con

Lợi dụng lúc vợ ngủ say, Nghĩa đã dùng tay bóp cổ và lấy vải mùng siết cổ vợ cho đến chết.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ giết chồng vợ sát hại chồng vợ siết cổ chồng đến chết

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào