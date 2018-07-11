Không chịu được người chồng thường xuyên rượu chè, chửi bới, đánh đập, bà Liên quyết định sống li thân. Bức xúc vì bị chồng đánh đập trong ngày giỗ bố chồng, bà Liên ra tay sát hại rồi loan báo chồng bị đột tử.

Liên quan đến vụ người phụ nữ dùng áo siết cổ chồng tử vong tại Hà Tĩnh, ngày 11/7, Thượng tá Nguyễn Quang Thành (Trưởng công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Liên (46 tuổi, ngụ xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) về hành vi "giết người". Đối tượng Liên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, dù đã cưới nhau gần 30 năm, có 3 mặt con nhưng mấy năm gần đây, ông Phạm Xuân Sơn (54 tuổi, chồng bà Liên) thường xuyên rượu chè. Những lúc rượu vào, người đàn ông này thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con.

Dù vẫn sống trên danh nghĩa vợ chồng nhưng ông Sơn và bà Liên đã ly thân gần 4 năm nay. Ông Sơn làm nghề mộc, thường xuyên xa nhà. 3 người con của vợ chồng bà Liên đều đã trưởng thành, người lấy chồng, người làm ăn xa nên chỉ khi tết đến, có công việc quan trọng thì gia đình mới được đoàn tụ. Tang vật vụ án - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp Ngày 6/7, bà Liên cùng con gái đi chợ mua đồ về để chuẩn bị làm giỗ bố chồng. Khi về đến nhà thì thấy ông Sơn đang ngồi uống rượu. Ông Sơn đưa 1.5 triệu đồng để vợ lo đám giỗ nhưng bà Liên không lấy. Nghĩ vợ khinh mình nên ông Sơn lớn tiếng chửi bới, đánh đập vợ, đuổi đánh cả cô con gái lớn đang mang thai 3 tháng.

Bức xúc, bà Liên cùng con khống chế, trói chân tay ông Sơn bằng dây điện rồi đưa vào giường. Đến 14 giờ chiều, ông Sơn tỉnh dậy vẫn tiếp tục chửi bới nên bà Liên lấy băng dính dán mồm chồng lại. 1 giờ sáng ngày 7/7, đợi các con ngủ say, bà Liên vào giường chồng đang nằm ngủ, lấy chiếc áo dài choàng qua cổ ông Sơn rồi siết mạnh khiến nạn nhân tử vong sau đó. Biết chồng đã tắt thở, bà Liên lấy kéo cắt dây điện trói ở tay, chân của chồng, tháo băng dính trên miệng chồng rồi cầm cả cái áo vứt sau vườn. Để che đậy hành vi của mình, bà Liên loan tin chồng bị đột tử do uống quá nhiều rượu rồi nhanh chóng tổ chức lo hậu sự. Khi tắm rửa cho thi thể nạn nhân, phát hiện cơ thể ông Sơn có nhiều dấu vết bất thường, người thân trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận thấy cái chết của người đàn ông này không phải do đột tử mà có tác động ngoại lực. Bà Liên sau đó được công an mời đến làm việc. Tối cùng ngày, người đàn bà này khai nhận đã ra tay sát hại chồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chồng dùng vải mùng siết cổ vợ tử vong vì dám đánh con Lợi dụng lúc vợ ngủ say, Nghĩa đã dùng tay bóp cổ và lấy vải mùng siết cổ vợ cho đến chết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-vo-sat-hai-chong-trong-ngay-gio-bo-chong-o-ha-tinh-hai-vo-chong-da-li-than-nhieu-nam-289775.html