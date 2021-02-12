TP.HCM: Cách ly tập trung nhân viên bốc xếp ở ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất

Nhóm nhân viên làm công việc bốc xếp hàng hóa và nhóm điều hành bốc xếp hàng hóa trong sân bay Tân Sơn Nhất của VIAGS được chuyển đi cách ly tập trung từ ngày 11/2.

Từ ngày 11/2, hơn 1.600 nhân viên VIAGS được lấy mẫu xét nghiệm giống như nhóm nhân viên phục vụ có tiếp xúc hành khách của sân bay. Nhóm nhân viên làm công việc bốc xếp hàng hóa, và nhóm điều hành bốc xếp hàng hóa trong sân bay Tân Sơn Nhất của VIAGS được chuyển đi cách ly tập trung. Tổng cộng 2 nhóm cách ly tập trung là hơn 100 người. Trước đó, ngày 5/2, thông qua giám sát chủ động nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đã phát hiện ca chỉ điểm là bệnh nhân 1979, nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa - Công ty Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), cư ngụ tại TP.Thuận An (Bình Dương).

Từ trường hợp chỉ điểm này, từ ngày 7 - 9/2, TP.HCM tiếp tục phát hiện thêm 31 trường hợp nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay. Trong ngày 10/2, qua xét nghiệm giám sát lần 2 cho 1.600 nhân viên VIAGS phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm là bệnh nhân 2072, làm cùng bộ phận với các trường hợp nhiễm trước đó của VIAGS. Như vậy liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay, cơ quan chức năng TP.HCM hiện đã phát hiện được 33 trường hợp nhiễm Covid-19.

Nhân viên y tế tiến hàng lấy mẫu xét nghiệm nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Thanh Niên Để đảm bảo an toàn cho hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên sân bay có tiếp xúc với hành khách phải được xét nghiệm trước 1 ngày vào ca làm việc. Các biện pháp được triển khai khẩn cấp bao gồm truy vết, khoanh vùng khẩn các trường hợp, địa điểm liên quan đến các bệnh nhân đã được thực hiện. TP.HCM cũng đã phong tỏa, lấy xét nghiệm giám sát cộng đồng bằng mẫu gộp hộ gia đình xung quanh nơi bệnh nhân cư trú. Khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc. Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát theo hình thức mẫu gộp cho toàn thể hộ gia đình của nhân viên VIAGS. Tính đến 7 giờ sáng 12.1, tức mùng 1 tết Tân Sửu, theo báo báo của Trung tâm kiểm soát bệnh TP.HCM (HCDC), TP.HCM không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới. Số trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện tại TP.HCM từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến nay là là 204 trường hợp, trong đó 159 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 45 trường hợp đang điều trị. Hiện TP.HCM có 3.170 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 2.270 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

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