Chiều 21/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, đang khẩn trương tìm kiếm nam thanh niên (sn 2002) nhảy cầu Bến Thủy 2 (nối Nghệ An – Hà Tĩnh) tự vẫn.
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Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, khoảng 11h45 ngày 21/7, anh N.V.T. (SN 2002, thường trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đi xe máy chở theo mẹ lên cầu Bến Thủy 2 (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Khi đến giữa cầu, T. bất ngờ dừng xe, bỏ lại mẹ trên cầu rồi nhảy xuống sông Lam tự vẫn.
Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được thông tin có 1 người nhảy cầu Bến Thủy 2 tự vẫn. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm.
Theo nguồn tin từ VietNamNet, đến 15h cùng ngày, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Hiện, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang triển khai tìm kiếm nạn nhân.