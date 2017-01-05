Người phụ nữ đi xe máy chết thảm dưới bánh xe tải

Tin nóng 05/01/2017 15:29

Một vụ va chạm giữa xe máy và xe tải đã xảy ra trên đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 15/12, xe tải mang BKS: 51C – 603.65 do tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển, chạy trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ quốc lộ 1 về đường Nguyễn Cửu Phú. Đến đoạn thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì xe tải bất ngờ va chạm với xe máy do bà Võ Thị Kim Liên (49 tuổi) điều khiển, đang lưu thông hướng ngược lại.

Người phụ nữ đi xe máy chết thảm dưới bánh xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cú va chạm khiến bà Liên ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải nằm cách hiện trường khoảng 100m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Đến 18h30 cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong.

 

 

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