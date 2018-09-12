Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hòa (25 tuổi, bán hàng ở hội chợ). Tại thời điểm phát hiện thi thể , chiếc xe máy Exciter của nạn nhân biến mất. Cơ quan điều tra xác định động cơ gây án của hung thủ là giết người cướp tài sản.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể ở căn nhà thuộc phố Chiền (phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên). Thi thể đã phân hủy không rõ danh tính.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi phát hiện thi thể, người dân phố Chiền vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục xôn xao bàn tán.

Ngày 11/9, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng ra tay sát hại anh H. là Lương Văn Dư (20 tuổi, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Chủ ngôi nhà nơi phát hiện xác chết là bà T. (SN 1963, mẹ ruột anh Hòa), đã vào TP. Vũng Tàu sinh sống nhiều năm nay. Bà T. cho chị Lương Thị Thu Hiền (SN 1975) thuê một phần để kinh doanh, một phần dành làm buồng ngủ cho anh Hòa. Chị Hiền chính là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân.

Khoảng 10 giờ ngày 9/9, chị Hiền mở cửa căn nhà thuê nói trên để thắp hương cuối tháng thì phát hiện chiếc xe máy cũ của anh Hòa hay dùng để chở hàng đang ở giữa phòng.

Sợ xe để đây dễ mất, chị Hiền quyết định cất chiếc xe vào buồng ngủ của anh Hòa. Tuy nhiên, căn phòng bị khóa nên chị gọi thợ khóa đến mở cửa.

"Khi thợ mở được khoá, tôi vào hé cửa phòng ra thì thấy một vật giống với chiếc sọ người nằm ngay cạnh cửa, bên dưới có chăn và quần áo. Lúc đó, tôi nhìn rõ nhất là có hàm răng. Thấy vậy tôi rất hoảng sợ, khép cửa lại rồi ra gọi chị Y. hàng xóm cùng vào kiểm tra lại. Khi đã chắc chắn là sọ người, chúng tôi đã trình báo sự việc lên cơ quan công an…", chị Hiền trao đổi với Người Đưa Tin.

Chị M. (hàng xóm) cho biết vào trưa 9/9, nghe tiếng chị Hiền tri hô trong phòng anh Nguyễn Văn Hòa có sọ người nên vào kiểm tra. Nhìn thấy thi thể được đắp chăn, chị M. lập tức báo công an địa phương.

Căn phòng nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: Người Đưa Tin

Tại cơ quan điều tra, Dư khai quen với Hòa trong quá trình bán hàng rong ở các hội chợ. Khoảng 20 giờ ngày 7/7, cả hai về nhà Hòa ở phố Chiền.

Tại đây, Dư đòi nợ Hòa nhưng Hòa không có tiền trả nên cả hai xảy ra xô xát. Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ đánh vào đầu Hòa khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay của Hòa lại, lấy đi chiếc điện thoại iPhone 6 plus và chiếc xe máy Exciter rồi bỏ trốn. Đối tượng mạng tang vật đi bán ở tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên được 27,5 triệu đồng.

Ngày 25/8, Dư không ngại khoe cả xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng lên Facebook. Đây được cho là số tiền Dư bán xe và điện thoại của anh Hòa đã cướp được trước đó - Ảnh: Facebook