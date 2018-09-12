Theo một số người dân địa phương, phòng khách của căn nhà này được cho thuê để chứa hàng. Nơi phát hiện bộ xương là căn phòng ít có người ra vào.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể ở căn nhà thuộc phố Chiền (phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên). Thi thể đã phân hủy không rõ danh tính.

Theo điều tra, nạn nhân là Nguyễn Văn H. (25 tuổi, bán hàng rong ở hội chợ). H. có hoàn cảnh rất đáng thương, mẹ bỏ đi nơi khác sinh sống, chị gái bị tâm thần nên thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Một số người sống gần hiện trường cho biết, dù nạn nhân chết đã lâu nhưng xung quanh không ai ngửi thấy mùi hôi thối. Nguyên nhân vì thi thể được trùm chăn kín mít, chỉ hở mỗi đầu.

Nghi phạm được xác định Lương Văn Dư (20 tuổi, quê xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), không có việc làm ổn định.

Bước đầu, Dư khai quen với H. trong quá trình bán hàng rong ở các hội chợ. Khoảng 20 giờ ngày 7/7, cả hai về nhà H. ở phố Chiền. Tại đây, Dư đòi nợ H. nhưng H. không có tiền trả nên cả hai xảy ra xô xát. Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ đánh vào đầu H. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay của H. lại, lấy đi chiếc điện thoại iPhone 6 plus và chiếc xe máy Exciter của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đối tượng mạng tang vật đi bán ở tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên được 27,5 triệu đồng.

Nghi phạm Lương Văn Dư bị bắt sau 2 tháng gây án - Ảnh: Thời Đại

Mới đây, cộng đồng mạng đã tìm ra Facebook được cho là của nạn nhân xấu số và khá bất ngờ trước những gì nam thanh niên này đăng lên trang cá nhân.

Cụ thể, nạn nhân bị sát hại hôm 7/7, thế nhưng vào ngày 2/6, nam thanh niên đã thay ảnh bìa có dòng chữ "đã chết" khiến bạn bè vô cùng sững sờ.



Trước khi bị sát hại khoảng 1 tháng, nam thanh niên đã thay ảnh bìa với dòng chữ 'đã chết' khiến bạn bè sững sờ - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, trên trang cá nhân của H. hiếm khi xuất hiện những dòng trạng thái vui vẻ, bình yên mà thay vào đó là những lời than thở, oán trách về cuộc sống. Quan sát Facebook cũng có thể thấy nạn nhân có khá ít bạn bè.

Những status buồn của H. ám ảnh người xem - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, nam thanh niên có một cuộc sống khá bế tắc và đáng thương. Nhìn dòng chữ "đã chết", một số dân mạng cho rằng chàng trai trẻ đã đoán trước được kết cục của cuộc đời mình.