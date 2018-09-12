Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Dòng status rùng mình tiên đoán trước cái chết

Tin nóng 12/09/2018 15:39

Trước khi bị sát hại, nam thanh niên thường đăng status than thở, oán trách về số phận, thậm chí tuyên bố 'đã chết' hồi đầu tháng 6 trên Facebook.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể ở căn nhà thuộc phố Chiền (phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên). Thi thể đã phân hủy không rõ danh tính. 

Theo một số người dân địa phương, phòng khách của căn nhà này được cho thuê để chứa hàng. Nơi phát hiện bộ xương là căn phòng ít có người ra vào.

Một số người sống gần hiện trường cho biết, dù nạn nhân chết đã lâu nhưng xung quanh không ai ngửi thấy mùi hôi thối. Nguyên nhân vì thi thể được trùm chăn kín mít, chỉ hở mỗi đầu.

xác chết trơ xương
Thi thể bị phân hủy, không thể nhận dạng - Ảnh: Thời Đại

Theo điều tra, nạn nhân là Nguyễn Văn H. (25 tuổi, bán hàng rong ở hội chợ). H. có hoàn cảnh rất đáng thương, mẹ bỏ đi nơi khác sinh sống, chị gái bị tâm thần nên thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. 

Nghi phạm được xác định Lương Văn Dư (20 tuổi, quê xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), không có việc làm ổn định.

Bước đầu, Dư khai quen với H. trong quá trình bán hàng rong ở các hội chợ. Khoảng 20 giờ ngày 7/7, cả hai về nhà H. ở phố Chiền. Tại đây, Dư đòi nợ H. nhưng H. không có tiền trả nên cả hai xảy ra xô xát. Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ đánh vào đầu H. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay của H. lại, lấy đi chiếc điện thoại iPhone 6 plus và chiếc xe máy Exciter của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đối tượng mạng tang vật đi bán ở tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên được 27,5 triệu đồng.

Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Dòng status rùng mình tiên đoán trước cái chết - Ảnh 2
Nghi phạm Lương Văn Dư bị bắt sau 2 tháng gây án - Ảnh: Thời Đại

Mới đây, cộng đồng mạng đã tìm ra Facebook được cho là của nạn nhân xấu số và khá bất ngờ trước những gì nam thanh niên này đăng lên trang cá nhân.

Cụ thể, nạn nhân bị sát hại hôm 7/7, thế nhưng vào ngày 2/6, nam thanh niên đã thay ảnh bìa có dòng chữ "đã chết" khiến bạn bè vô cùng sững sờ.

Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Dòng status rùng mình tiên đoán trước cái chết - Ảnh 3
Trước khi bị sát hại khoảng 1 tháng, nam thanh niên đã thay ảnh bìa với dòng chữ 'đã chết' khiến bạn bè sững sờ - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, trên trang cá nhân của H. hiếm khi xuất hiện những dòng trạng thái vui vẻ, bình yên mà thay vào đó là những lời than thở, oán trách về cuộc sống. Quan sát Facebook cũng có thể thấy nạn nhân có khá ít bạn bè.

Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Dòng status rùng mình tiên đoán trước cái chết - Ảnh 4Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Dòng status rùng mình tiên đoán trước cái chết - Ảnh 5Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Dòng status rùng mình tiên đoán trước cái chết - Ảnh 6

Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Dòng status rùng mình tiên đoán trước cái chết - Ảnh 7

Những status buồn của H. ám ảnh người xem - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, nam thanh niên có một cuộc sống khá bế tắc và đáng thương. Nhìn dòng chữ "đã chết", một số dân mạng cho rằng chàng trai trẻ đã đoán trước được kết cục của cuộc đời mình. 

Như đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể đã phân hủy không rõ danh tính.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định chủ ngôi nhà nơi phát hiện xác chết là bà T. (SN 1963), đã vào TP. Vũng Tàu sinh sống nhiều năm nay.

Bà T. có hai người con, trong đó có một con trai tên Nguyễn Văn H. (SN 1993), thường đi bán hàng ở hội chợ, đã mất tích khoảng 2 tháng nay.

Về ngôi nhà trên, bà T. cho chị L.T.T.Hiền thuê một phần để kinh doanh, một phần dành làm buồng ngủ cho anh H. 

Thấy anh H. đi mãi không về, chị Hiền đã nhờ thợ sửa khóa đến phá khóa buồng ngủ của anh H. để cất chiếc xe máy Exciter đi, không ngờ phát hiện tử thi nên lập tức báo công an.

Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Hung thủ bình thản đăng ảnh khoe tiền, 'sống ảo' lên Facebook

Vụ xác chết trơ xương trong căn nhà khóa kín: Hung thủ bình thản đăng ảnh khoe tiền, 'sống ảo' lên Facebook

Trong suốt 2 tháng sau khi giết người cướp tài sản và bỏ lại thi thể trong căn nhà, Lương Văn Dư vẫn bình thản như không có gì xảy ra, đều đặn cập nhật những dòng trạng thái, hình ảnh về cuộc sống thường ngày lên Facebook.

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