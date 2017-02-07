Cứu 4 người trong khách sạn phát hoả ở Sài Gòn

Tin nóng 07/02/2017 12:07

Cảnh sát đã giải cứu thành công 4 người trong khách sạn bốc cháy xuống đất an toàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7.2, khói bất ngờ bốc lên ngùn ngụt từ một căn phòng ở tầng 3 của khách sạn 4 tầng nằm trong con hẻm trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM) khiến nhiều người hoảng loạn.

Cứu 4 người trong khách sạn phát hoả ở Sài Gòn - Ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Người dân cung cấp

Lúc này, có 4 người mắc kẹt trong khách sạn được Cảnh sát PCCC TP.HCM hướng dẫn chạy lên tầng thượng rồi đưa xuống đất an toàn.

Cứu 4 người trong khách sạn phát hoả ở Sài Gòn - Ảnh 2
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ cháy không làm ai bị thương, tuy nhiên, một số vật dụng trong căn phòng ở tầng 3 khách sạn bị hư hỏng.

Theo Cảnh sát, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

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