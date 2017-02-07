Cứu 4 người trong khách sạn phát hoả ở Sài Gòn

Cảnh sát đã giải cứu thành công 4 người trong khách sạn bốc cháy xuống đất an toàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7.2, khói bất ngờ bốc lên ngùn ngụt từ một căn phòng ở tầng 3 của khách sạn 4 tầng nằm trong con hẻm trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM) khiến nhiều người hoảng loạn.

Lúc này, có 4 người mắc kẹt trong khách sạn được Cảnh sát PCCC TP.HCM hướng dẫn chạy lên tầng thượng rồi đưa xuống đất an toàn.

Vụ cháy không làm ai bị thương, tuy nhiên, một số vật dụng trong căn phòng ở tầng 3 khách sạn bị hư hỏng.

Theo Cảnh sát, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

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