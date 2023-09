Công an TP HCM lên tiếng lý do trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Theo thông tin từ VTC News do chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm thời trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không. Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã giải thích về việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không xách tay ma tuý từ Pháp về Việt Nam. Thượng tá Lê Mạnh Hà trả lời báo chí tại họp báo. Ảnh: PLO Theo Thượng tá Hà, đây mới chỉ là bước đầu, nếu quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu, chứng cứ khác mà củng cố được hành vi vi phạm của 4 nữ tiếp viên hàng không này thì cơ quan điều tra vẫn áp dụng biện pháp xử lý, chứ không phải đã kết thúc. Thượng tá Hà cho biết thêm, nếu các tiếp viên này biết vận chuyển ma túy thì số tiền vận chuyển chắc chắn không bằng giá của hàng tiêu dùng bình thường. Như Pháp luật Online đã thông tin: Ngày 16-3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu và nghi vấn một số hành lý của tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả phát hiện trong hành lý của bốn tiếp viên có 11,4kg thuốc lắc và methamphetamine Trong đó hành lý của Võ Tú Quỳnh có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White". 31 hộp trong số này chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg. 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg. Trong hành lý của Nguyễn Thanh Thủy cũng có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White", 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg, 12 hộp chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg. Trong hành lý của Đặng Phương Vân có 2.020 gram viên nén màu xám và 2.000 gram chất bột màu trắng; hành lý của Trần Thị Thu Ngân có 780 gram viên nén màu xám. 4 tiếp viên xách ma túy sẽ không được tiếp tục làm nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào 4 tiếp viên sẽ không được sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng.