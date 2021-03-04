Chiều 4/3, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Tin nóng 04/03/2021 18:04

Chiều 4/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương.

- Tính đến 18h ngày 04/3:

Việt Nam có tổng cộng 1572 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 879 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 04/3: 06 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 

Thông tin ca mắc mới: 06 ca mắc mới (BN2483-2488) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể là 06 ca tại huyện Kim Thành:

- 03 ca tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, trong khu vực phong tỏa từ ngày 02/03/2021 (Ca bệnh BN2483-BN2485).

- 02 ca tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, là F1 của BN2480; đã được cách ly tập trung từ ngày 02/03/2021 (Ca bệnh BN2486, BN2488).

- 01 ca tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, là F1 của BN2481; đã được cách ly tập trung từ ngày 02/03/2021 (Ca bệnh BN2487). Hiện cả 06 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 51.572, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 533

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.776

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 37.263. 

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2146-BN1886-BN2004-BN1957-BN1887-BN1638-BN1820-BN1713-BN1620-BN1581-BN2063-BN2062-BN2060-BN2273-BN2234-BN1958-BN2096-BN1889-BN2247-BN1803-BN1804-BN1477.

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.920 bệnh nhân COVID-19. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 65 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 57 ca, số ca âm tính lần 3 là 137 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, nhưng hiện đã không còn phải can thiệp ECMO và đã có nhiều tiến triển rõ rệt về sức khoẻ.

Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 6 lần, Tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng hội chẩn thường xuyên trên điện thoại và được BV Đa khoa Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp, song bệnh nhân vẫn có diễn biến rất nặng do cao tuổi (79 tuổi), nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường đi kèm nhiều năm. Tất cả các trang thiết bị hiện đại, thuốc hiếm, các xét nghiệm chuyên sâu, dinh dưỡng…. tốt nhất đều được huy động điều trị cho người bệnh.

Trường hợp nặng khác là BN1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Chiều 4/3, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1

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Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam tình hình dịch bệnh Covid-19 phòng chống Covid-19

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