Nguyễn Hữu Tình bị tình nghi sát hại cả gia đình 5 người trong căn nhà 131/48 đường số 7, khu phố 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Cả gia đình 5 người chết gồm ông Mai Xuân Chính (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chính) và 3 người con ruột của vợ chồng ông Chính là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Hiện Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình để làm rõ vụ án.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 15/2 (30 Tết), Công an phường Bình Hưng Hòa nhận tin báo của người dân về trường hợp căn nhà trên đã 2 ngày không thấy ai ra ngoài, bên trong có mùi hôi.

Công an phường đến kiểm tra thì phát hiện cửa nhà không khóa mà chỉ khép hờ. Tổ công tác gõ cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời nên đã mời tổ trưởng tổ dân phố đến phối hợp kiểm tra.

Tổ công tác vừa mở cửa thì phát hiện thi thể chị Mai Thị Hồng (mặc quần ngắn màu đen, áo thun 3 lỗ màu nâu), nằm trên ghế salon, mặt úp vào tường, trên người có nhiều vết đâm.

Hiện trường căn nhà 131/48 thuộc dạng một trệt một gác gỗ, vừa ở vừa kết hợp làm xưởng cơ khí. Căn nhà có 3 người thợ giúp việc (quê Thanh Hóa) và đã về quê ăn Tết. Còn một người thợ ở lại, làm việc đến ngày 12/2.

Do căn nhà 131/48 có nuôi một con chó rất to và hung dữ nên lực lượng chức năng không thể tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau khi tăng cường lực lượng khống chế chó dữ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 4 tử thi tại ba phòng trên gác gỗ, đó là ông Chinh và 3 đứa con.

Nghi phạm sát hại cả nhà 5 người ở quận Bình Tân mới 18 tuổi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra bước đầu nhận định, cả 5 nạn nhân đều bị sát hại dã man và nghi phạm là người quen của gia đình. Bởi khi xảy ra vụ việc, chú chó không phản ứng với hung thủ gây án. Hung khí là 2 con dao sắc bén dính nhiều máu, có kích cỡ khác nhau.

Các nạn nhân được nhận định bị giết trong khoảng thời gian từ đêm 12/2 đến rạng sáng 13/2. Người bị giết đầu tiên là ông Chinh, sau đó chị Hồng bị truy đuổi từ trên gác xuống đất và bị giết dưới đất, cuối cùng là lần lượt 3 đứa con bị giết.

Công an xác định người liên quan đến vụ thảm sát chính là người thợ ở lại làm việc cuối cùng trong căn nhà trên. Tuy người thợ này đến làm thuê và không đăng ký tạm trú nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định đó là Nguyễn Hữu Tình (sinh 29/1/2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Ngay sau khi cơ quan chức năng phát hiện 5 thi thể bị sát hại, điện thoại mà Tình đang sử dụng cũng tắt máy, mất tín hiệu. Sau đó, Công an TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng liên quan, truy tìm Tình để làm rõ vụ án.