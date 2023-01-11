Bị phát giác trộm điện thoại, người đàn ông khống chế tài xế, giật vô lăng khiến xe khách lao xuống kênh

Tin nóng 11/01/2023 09:06

Trên đường đi, tài xế đã đón H. là hành khách đã đặt ghế sẵn ở băng ghế số 4. Khi xe khách lưu thông đến xã Tân Khánh Đông, H. thò tay lục tìm túi đặt cạnh tài xế định lấy trộm điện thoại.

Theo thông tin từ Zingnews, sáng 11/1, Công an TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã tạm giữ L.H.H. (35 tuổi, ở tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi trộm tài sản và cầm hung khí đe dọa, giật vô lăng khiến xe giường nằm mất lái lao thẳng xuống kênh nước ven tỉnh lộ 848 đoạn qua xã Tân Khánh Đông.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/1, tài xế Phan Thanh Tùng (54 tuổi, ở An Giang) lái xe giường nằm chở 8 hành khách lưu thông từ Chợ Mới đến TP.HCM. Trên đường đi, tài xế đã đón H. là hành khách đã đặt ghế sẵn ở băng ghế số 4.

 

Bị phát giác trộm điện thoại, người đàn ông khống chế tài xế, giật vô lăng khiến xe khách lao xuống kênh - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công tài xế bị kẹt trong cabin - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau đó, H. đã di chuyển đến ghế sau tài xế. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, xe khách lưu thông đến xã Tân Khánh Đông, H. thò tay lục tìm túi đặt cạnh tài xế định lấy trộm điện thoại.

Tài xế Tùng phát hiện la lên, H. giơ cây kéo (loại kéo cắt chỉ) hăm dọa và giật vô lăng của tài xế dẫn đến phương tiện mất lái, lao qua trái đường đâm thẳng xuống mương nước.

Bị phát giác trộm điện thoại, người đàn ông khống chế tài xế, giật vô lăng khiến xe khách lao xuống kênh - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 10/1 - Ảnh: báo Công an nhân dân 

Do phần đầu xe khách bị lún sâu dưới sình đất nên tài xế bị kẹt bên trong cabin. Công an TP Sa Đéc khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp cùng người dân giải cứu tài xế và các hành khách an toàn. H. cũng bị khống chế, đưa về trụ sở Công an.

Hiện tài xế đang nằm điều trị, thăm khám tại bệnh viện.

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