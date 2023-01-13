Trong cùng một ngày, tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra 2 vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn vợ chồng, khiến 3 người chết.

Theo thông tin từ Vietnamnet, tối 12/1, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng chồng dùng dao đâm vợ rồi treo cổ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, giữa ông Trịnh Văn T. (48 tuổi, trú ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) và vợ là bà L.T.B. (44 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng.

Sau đó, ông T. dùng dao chém bà B. khiến nạn nhân thương tích, chạy ra ngoài kêu cứu. Một lúc sau, hàng xóm chạy qua thì phát hiện bà B. nằm gục ngoài sân với nhiều vết máu trên người. Phía trong nhà, ông T. tử vong trong tư thế treo cổ gần nhà bếp.

Ngay sau đó, người dân trình báo công an địa phương và hỗ trợ đưa bà B. đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau đó đã tử vong.

Hiện trường vụ án chồng dùng dao đâm vợ rồi treo cổ tự tử ở xã Sơn Bình, chiều tối 12/1. Ảnh: G.L - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, trưa cùng ngày, tại thôn Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức cũng xảy ra vụ án chồng dùng dao đâm vợ tử vong do mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h, xuất phát từ nghi vấn vợ ngoại tình, Cao Xuân Liễu (25 tuổi, quê Quảng Bình) đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào bụng và ngực của vợ là chị V.T.N.K. (20 tuổi), khiến chị K. bị thương nặng, sau đó tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Liễu cầm dao định bỏ trốn thì bị Công an xã Kim Long và Công an huyện Châu Đức khống chế, bắt giữ.

Hiện cả hai vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ.

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