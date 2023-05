Trước khi bị bắt, Bảo đã chạy vào Bệnh viện Hồng Hà, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh băng bó vết thương.

Trao đổi với báo Dân trí, trưa 3/12, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án giết 2 người trên địa bàn. Nghi phạm tên Trần Thế Bảo (33 tuổi, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân). Nạn nhân là ông P.V.D. (58 tuổi) và người cháu của ông D. tên P.V.H. (38 tuổi, trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân).

"Nghi phạm bị bắt tại huyện Lộc Hà. Nghi phạm đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền" - Thượng tá Thành nói.

Hơn 12 tiếng sau khi gây án, nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nơi cách hiện trường khoảng gần 30km.

Nghi phạm Trần Thế Bảo bị bắt giữ - Ảnh: báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đêm 2/12, con trai ông P.V.D đi làm về thì thấy nhà mất điện. Khi con trai vào nhà bật cầu dao lên thì phát hiện ông D. và anh P.V.H tử vong trước thềm nhà. Trên thi thể ông D. và anh H. có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an xác định Bảo là nghi phạm và lúc gây án, Bảo cũng bị thương.

Trước khi bị bắt, Bảo đã chạy vào Bệnh viện Hồng Hà, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh băng bó vết thương.

Bước đầu nghi can Bảo khai nhận gây án do mâu thuẫn bộc phát. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi vấn hai chú cháu bị sát hại tử vong ở Hà Tĩnh: Tại hiện trường xuất hiện nhiều điều bất thường Mới đây nhất phía cơ quan chức năng đang điều tra vụ hai chú cháu tử vong trong nhà với nhiều dấu hiệu bất thường xảy ra tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-tom-uoc-nghi-pham-ra-tay-sat-hai-2-ong-chau-o-ha-tinh-buoc-au-khai-nhan-do-mau-thuan-boc-phat-531128.html