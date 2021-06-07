Tiểu sử Hồ Quang Hiếu - Nam ca sĩ điển trai, vựa muối mới của Showbiz Việt

Hồ Quang Hiếu là số ít nghệ sĩ không dùng nghệ danh. Anh dùng tên thật của mình để ra mắt khán giả. Anh sinh ngày 20/09/1986, tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam. Anh là nam ca sĩ điển trai, có học vấn tốt, được giới chuyên môn đánh giá cao. Anh tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội (Hà Nội).

Hồ Quang Hiếu là nam ca sĩ luôn được khán giả yêu mến. Anh nổi lên với các bài hát HIT đình đám một thời như Con bướm xuân, Không cảm xúc… Hiện nay, bài “Không Cảm Xúc” cũng luôn đi theo anh với những phát ngôn đậm chất không cảm xúc, khiến khán giả phải bật cười.

Anh chỉ thực sự nổi tiếng sau khi tung ra bản hit đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình mang tên “Chỉ cần em hạnh phúc”. Sau bao năm lao động miệt mài, anh luôn có những ý tưởng đột phá khẳng định bản thân và hiện nay đã trở thành một ca sĩ hạng A được nhiều người yêu mến.

Trời sinh đã sở hữu chất giọng ngọt và đẹp, hơn nữa lại theo học tại một ngôi trường danh tiếng nên chất giọng ấy ngày càng được gọt dũa, trở nên sáng và mượt, lôi cuốn người nghe. Giọng ca của nam ca sĩ phù hợp với những các ca khúc ballad nhẹ nhàng. Tuy nhiên, để làm mới và thách thức bản thân, anh cũng tham gia hát nhiều dòng nhạc khác. Anh không rập khuôn với những bài hát tình cảm sâu lắng, da diết, thấm đẫm nước mắt mà còn nhanh chóng thay đổi mang đến cho khán giả ca khúc vui nhộn.

Hồ Quang Hiếu từng có quá khứ giang hồ không mấy tốt đẹp

Với sự nổi tiếng hiện tại ít ai biết được Hồ Quang Hiếu đã từng có một quá khứ nông nổi, thiếu suy nghĩ. Suýt nữa đánh mất tương lai, vùi dập trong những tệ nạn xã hội.

Trước đây, Hồ Quang Hiếu đã sa ngã vào những tệ nạn sai trái, thường xuyên trốn học đi chơi và dần trở thành một tên trộm nhí. Sau đó anh trở thành ông trùm điều phối gái bia ôm. Nguyên nhân một phần là do cha mẹ anh ly hôn sớm, anh là con út trong gia đình nên được chiều chuộng, vì vậy mà sinh hư. Hơn nữa, ở cái tuổi mới trưởng thành Hiếu còn thiếu chín chắn, chưa phân biết được trắng đen của cuộc đời, dễ bị bạn bè dụ dỗ lôi kéo.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ rằng: Có thời điểm cứ tưởng bản thân đã mất cả, cuộc đời coi như chấm hết. Nhưng nhờ tình yêu thương từ các anh chị và cha mẹ mà tôi mới kịp thời thức tỉnh. Sau này anh bắt đầu làm lại cuộc.

Nam ca sĩ từng có một quá khứ giang hồ

Anh bắt đầu định hình thế mạnh của bản thân và tập trung phát triển nó. Hồ Quang Hiếu đã dồn hết tâm sức vào lĩnh vực nghệ thuật. Anh quyết tâm trở thành một ca sĩ có tên tuổi để làm lại cuộc đời.

Anh bắt đầu tu chí học hành, ôn thi. Ông trời không phụ lòng người và anh đã đậu vào trường Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội. Từ đây, anh bắt đầu sống có trách nhiệm hơn, từng bước định hình phong cách, tham gia nhiều show diễn lớn nhỏ. Nhờ vậy, sau một thời gian anh đã trở thành anh chàng ca sĩ điển trai, nổi tiếng, được bao người mến mộ.

Những thành tựu mà Hồ Quang Hiếu đạt được

Sau khi tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, Hồ Quang Hiếu quyết định nam tiến để lập nghiệp. Để trang trải cuộc sống cũng như tìm kiếm sự tỏa sáng cho bản thân, anh cố gắng làm việc. Vào năm 2010, Hồ Quang Hiếu xuất sắc nhận giải Quán quân trong cuộc thi “Hãy tỏa sáng”. Cuộc thi này chính là bệ phóng vững chắc giúp Hồ Quang Hiếu bứt phá trên con đường nghệ thuật ca hát.

Sau cuộc thi, thừa thắng xông lên, anh phủ sóng khắp trên mặt báo và các trang mạng xã hội bởi các bạn hát đình đám như Còn lại gì sau cơn mưa, Đừng buông tay anh, Nơi ấy con tìm về, Mẹ…

Hồ Quang Hiếu đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực âm nhạc

Bên cạnh những ca khúc trữ tình, sâu lắng đi vào lòng người thì Hồ Quang Hiếu cũng thay đổi, mang đến cho khán giả một vài ca khúc vui nhộn, tiết tấu nhanh và vô cùng bắt tai như Con bướm xuân. Hiện nay, mỗi dịp tết đến xuân về người ta thường mở bài này, càn quét khắp các sân khấu lớn nhỏ.

Từ thành công của bài Con Bướm Xuân, Hồ Quang Hiếu cũng không ngừng cho ra những bản nhạc hay như Em là của anh, Tim anh thắt lại, Tìm em… Những bài hát này cũng đạt lượng nghe online vô cùng khủng.

Sau khi có nhiều kinh nghiệm ca hát, Hồ Quang Hiếu cũng bắt đầu lấn sân sang nghiệp diễn. Tuy nhiên, anh chỉ đơn giản là thử diễn xuất trong một số MV ca nhạc. Đầu tiên phải kể đến màn kết hợp ăn ý của Hồ Quang Hiếu và Hồ Việt Trung trong MV giải cứu tiểu thư phần I.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà Hồ Quang Hiếu lại vắng bóng một thời gian, không cho ra các bài hát mới. Dường như quãng thời gian đó anh dùng để nghỉ ngơi, tập trung cho việc sáng tác và tìm ra con đường mới cho bản thân.

Vì vậy, ngay sau khi trở lại với Showbiz anh đã tung ra một loạt series Thiếu niên ra giang hồ gồm 3 phần. Sản phẩm âm nhạc này của anh được giới chuyên môn đánh giá cao, đầu tư chỉnh chu về mặt nội dung, hình ảnh và nổi bật lên thông điệp về tình mẹ cao cả. Chính các yếu tố này đã giúp MV của Hồ Quang Hiếu nhanh chóng chiếm trọn được trái tim của người hâm mộ. Chỉ sau 7 ngày phát hành, Thiếu niên ra giang hồ của anh đã đứng đầu top thịnh hành trên youtube, giúp anh nhận được nút vàng youtube.

Ngoài nhạc phim Thiếu niên ra giang hồ thì các MV nhạc phim khác của Hồ Quang Hiếu như Hổ phụ hổ tử, Chúng ta là anh em cũng được đông đảo khán giả đón nhận. Điều này tiếp thêm động lực giúp anh càng ngày càng nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn nữa, để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Hồ Quang Hiếu “vựa muối mới” của showbiz Việt

Gần đây, công chúng mới phát hiện ra rằng, ngoài khả năng ca hát, Hồ Quang Hiếu còn có nhiều tiềm năng khác. Anh có khả năng tấu hài cực mạnh trên kênh tiktok, mang lại những nụ cười sảng khoái cho khán giả.

Đa phần những nội dung video trên tiktok của anh là “Đu Trend” và các bí kíp lọc lỏm trên mạng, có độ viral đỉnh cao do chính nam ca sĩ thực hiện. Khi xem những video hài do Hồ Quang Hiếu thực hiện, nhiều người phải công nhận rằng

anh tấu hài thật sự hay. Vì thế nhiều người hâm mộ đặt ưu ái đặt cho anh cái tên là “danh hài mới nổi” hay “nghệ sĩ bắt trend nhanh như chớp”.

Hồ Quang Hiếu được xem là "vựa muối" mới của Showbiz Việt

Trên tiktok thì người ta gọi anh là “vựa muối” giàu tính giải trí của showbiz Việt, nhưng trên các chương trình gameshow, người ta lại tặng cho anh một cái biệt danh mới “thành ngơ”. Dường như tham gia gameshow nào anh cũng thể hiện sự “Không cảm xúc” của mình. Từ chương trình Giọng ải giọng ai, Nhanh như chớp, Người ấy là ai đến... thì nam ca sĩ vẫn ngơ một cách hồn nhiên, dù đã được giải thích cặn kỹ nhưng vẫn tỏ ra không hiểu ngôn ngữ của đối phương.

Tuy nhiên, chính cái độ “ngơ” ngây thơ không có giới hạn của anh lại mang đến những tiếng cười cho người theo dõi chương trình.

Đời tư của Hồng Quang Hiếu

Công chúng cũng rất quan tâm đến phần đời tư tình cảm của chàng ca sĩ này. Trước khi được biết đến mối tình với ca sĩ Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu từng kết hôn với hot girl Ivy. Tuy nhiên, hôn nhân của anh không được hạnh phúc, 2 người đã nhanh chóng đường ai nấy đi.

Sau khi chia tay với vợ cũ, Hồ Quang Hiếu tiến đến yêu đương mặn nồng với ca sĩ Bảo Anh. Tình cảm của hai người đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Tuy nhiên, tình cảm ấy cũng không được bao lâu, sau hai năm thì Hồ Quang Hiếu và ca sĩ Bảo Anh lại đột ngột chia tay vào ngày 17/10/2017 trong sự tiếc nuối của khán giả. Hiện tại, Hồ Quang Hiếu vẫn độc thân. Sau khi chia tay với Bảo Anh, anh tập trung cho sự nghiệp hơn nữa.

Qua đây có thể thấy được, nhờ có sự định hướng đúng đắn, tự nhìn nhận lại bản thân mà tiểu sử Hồ Quang Hiếu mới có điểm tươi sáng trong sự nghiệp. Anh biết sửa chữa sai lầm và đã nỗ lực không ngừng, cuối cùng đã được khán giả công nhận và thành công trở thành sao hạng A, được nhiều chương trình ăn khách mời đón như hiện nay.