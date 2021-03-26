Vào hè, mách chị em cách chọn áo 2 dây phù hợp với dáng người và che đi khuyết điểm cơ thể

Thời trang 26/03/2021 08:48

Vào hè, áo 2 dây trở thành item được ưu tiên hàng đầu vì sự thoải mái, dễ mặc, và tạo nên phong cách vô cùng phóng khoáng. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chị em chưa biết cách chọn kiểu áo 2 dây phù hợp để che đi khuyết điểm cơ thể.

Áo 2 dây xếp tầng hoặc phối bèo nhún vừa dễ thương vừa giúp cơ thể trông đầy đặn hơn

Với những cô nàng có dáng người mảnh khảnh thì các kiểu áo 2 dây basic hoàn toàn không phù hợp, vì quá đơn giản nó sẽ không giúp bạn che đi khuyết điểm "cò hương" của mình. Lúc này, áo 2 dây xếp tầng hoặc phối bèo nhún trước ngực là lựa chọn vô cùng hợp lý. Với thiết kế từng tầng vải sẽ giúp cơ thể bạn trông đầy đặn và có sức sống hơn, không những thế, kiểu dáng áo này khiến các nàng trông trẻ trung và cực kỳ "hack tuổi".

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 Áo 2 dây xếp tầng hoặc phối bèo nhún trước ngực là lựa chọn vô cùng hợp lý cho các cô nàng 'cò hương' - Ảnh minh họa: Internet
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Mặc áo 2 dây nhưng vẫn che được khuyết điểm trên cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Áo 2 dây mảnh, cổ chữ V phù hợp cho cô nàng có phần cổ ngắn

Loại áo này có ưu điểm là thiết kế cổ chữ V, tạo cảm giác phần cổ thon dài cho người mặc. 2 dây áo mảnh tạo được sự thanh thoát nhẹ nhàng và giúp tập trung ánh nhìn của người đối diện vào phần vai hơn là cổ. Tuy nhiên, loại áo này tương đối kén người mặc, để diện được item này, các nàng cần khéo léo lựa chọn trang phụ nội y phù hợp nhé.

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Loại áo này có ưu điểm là thiết kế cổ chữ V, tạo cảm giác phần cổ thon dài cho người mặc - Ảnh minh họa: Internet
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Áo cổ chữ V giúp nàng khoe được đôi vai mảnh mai còn giúp cổ được 'kéo dài' hơn - Ảnh minh họa: Internet

Áo 2 dây to bản là lựa chọn thích hợp cho các nàng vai to, ngang

Áo 2 dây bản to vừa tiện dụng, năng động, mang lại cảm giác hiện đại, trendy cho các nàng. Áo này cũng có 1 ưu điểm siêu hay ho là nhờ kích thước bản nhỉnh hơn những loại áo 2 dây khác, nên nó có thể hô biến khiến phần vai của nàng không bị lộ quá nhiều, giúp nàng mặc áo 2 dây nhưng không bị chê là "hở hang".

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Áo dây bản to vừa tiện dụng, năng động, mang lại cảm giác hiện đại, trendy cho các nàng - Ảnh minh họa: Internet
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Áo 2 dây to bản thích hợp cho những cô nàng có phần vai to -  Ảnh minh họa: Internet

Áo 2 dây dáng croptop nhỏ xinh phù hợp cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Loại áo này phù hợp với những nàng có thân hình nhỏ nhắn, với phần dáng croptop tạo sự trẻ trung, năng động. Ưu điểm của kiểu áo này là rất dễ phối đồ, có thể phối hợp với nhiều thể loại quần và chân váy khác nhau, giúp các nàng tạo nên phong cách tươi trẻ và mới lạ.

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Áo 2 dây croptop có thể kết hợp với nhiều kiểu quần và chân váy khác nhau - Ảnh minh họa: Internet
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Áo 2 dây dáng croptop phù hợp với những cô nàng dáng người nhỏ nhắn - Ảnh minh họa: Internet

Áo 2 dây cổ đổ giúp nàng che đi vòng 1 khiêm tốn

Đây được xem là một loại áo "chanh sả" nhất so với các loại áo 2 dây khác, với phần cổ được thiết kế hơi đổ. Mẫu áo này sẽ giúp nàng khoe thật khéo bờ vai mượt mà đầy lôi cuốn của mình. Thú vị hơn cả là dù bạn sở hữu vòng một không quá đẫy đà thì áo hai dây lụa vẫn giúp bạn thu hút bao ánh nhìn.

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Mẫu áo quyến rũ mà tinh tế cho các nàng có thể mặc ngay ra đường không cần lăn tănẢnh minh họa: Internet
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Áo cổ đổ là một loại áo "chanh sả" nhất so với các loại áo 2 dây khác - Ảnh minh họa: Internet

Với những gợi ý trên, hy vọng các nàng sẽ luôn mặc đẹp và chủ động chọn được kiểu áo 2 dây phù hợp trong mùa hè sắp đến. 

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