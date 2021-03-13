Nail hoa lá 'tầm này này là tầm thường', hãy 'mần' ngay bộ nail đỉnh cao sáng tạo đính chuối phiên bản Việt

Thời trang 13/03/2021 05:12

Mới đây, trong một group trên Facebook, chủ tài khoản tên Huyền Xian đã chia sẻ một bộ hình nail đỉnh cao sáng tạo của mình với cảm hứng từ quả chuối Việt Nam đầy độc đáo và phá cách.

Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm nhiệt tình từ các chị em yêu làm đẹp. Chị Huyền chia sẻ: “Từ lâu mình đã luôn muốn làm một bộ móng tay khiến người khác nhìn vào sẽ sững sờ và kinh ngạc. Ý tưởng ban đầu của mình là thiết kế một bộ ảnh với nail chuối thêm hiệu ứng lấp lánh khiến nó càng đặc sắc và thu hút người xem hơn”.

Dưới đây là thành phẩm của chị Huyền Xian với hàng giờ đồng hồ chuẩn bị, vẽ và trang trí cho bộ nail hình chuối sáng tạo của mình.

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 Mẫu nail chuối đầy sáng tạo - Ảnh: FBNV

Để hoàn thành mẫu nail này, chị Huyền đã mất hơn 3 tiếng ngồi tỉ mỉ vẽ từng chi tiết nhỏ, mỗi quả chuối trang trí như thế chỉ tầm 2cm nên cần rất nhiều sự tập trung khi vẽ.

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Mẫu nail chuối với hiệu ứng lấp lánh - Ảnh minh họa: FBNV

Được biết, chị Huyền hiện đang làm việc trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc móng, niềm mơ ước của chị là luôn được sáng tạo và đắm chìm trong nghệ thuật, tạo ra những bộ sưu tập nail lấy vừa lạ mắt vừa phá cách khiến bản thân mình luôn đổi mới mỗi ngày.

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 Mẫu nail kỳ công được chị Huyền thực hiện - Ảnh: FBNV

Tuy đẹp và thu hút nhưng để sử dụng mẫu nail chuối trong sinh hoạt hàng ngày khá khó khăn. Những việc như nấu ăn, dọn dẹp hay thậm chí là sử dụng máy vi tính cũng bị chậm lại vì độ phức tạp và cầu kì của móng tay.

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Cách chị Huyền tạo hiệu ứng lấp lánh bị 'fail' khiến cư dân mạng được phen 'cười bò' - Ảnh: FBNV

Bộ nail trang trí nghệ thuật với chuối tuy xuất phát từ một loại hoa quả vô cùng thân quen nhưng lại được sáng tạo thành những hình ảnh hết sức vui lạ và độc đáo.

Bài viết nhận được sự quan tâm đông đảo từ hội chị em yêu làm đẹp khi mọi người đều tỏ ra thích thú trước bộ nail kỳ lạ này. Một số bình luận bên dưới bài viết bày tỏ sự thích thú: "Nhìn ảnh làm tớ cứ nghĩ... Ối dồi ôi đừng nghịch nữa", "Em không thích ăn chuối lắm nhưng em thích ăn sầu riêng, chắc em cũng phải làm ngay cho mình một bộ sầu riêng giống thế", "Chắc em phải làm một bộ như thế để anh chồng thay em trông con, rửa bát giúp em".

*Nguồn: Huyền Xian.

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