Sắp dự tiệc tất niên, phụ nữ tuyệt đối nên tránh xa 10 kiểu trang phục này nếu không muốn trở nên quê mùa và kém sang

Các bữa tiệc của công ty là sự kiện cực kỳ quan trọng và đông người, vì vậy bạn cần phải tuân theo một số quy tắc ăn mặc nhất định. Cụ thể, để không trở nên kém sang giữa bữa tiệc, phụ nữ nên tránh xa các kiểu trang phục đã được Brightside tổng hợp dưới đây.

Một lý do khác nữa là đầm dạ hội quá dài sẽ khiến việc di chuyển trong bữa tiệc thêm phần khó khăn hơn. Do đó, hãy chọn các kiểu váy ngắn và gọn gàng hơn như váy mini, váy midi.

Một chiếc đầm quá dài không phải là lựa chọn tốt nhất cho bữa tiệc của công ty trừ khi bạn là người nổi tiếng và chuẩn bị dự sự kiện thảm đỏ.

2. Vải chất lượng thấp

Chất liệu vải kém chất lượng sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trông quê mùa, kém sang - Ảnh: Internet

Mọi người thường mặc váy, áo làm từ chất liệu satin chất lượng thấp đến các sự kiện của công ty vì nghĩ rằng chúng mang đến sự trang trọng. Tuy nhiên, satin rất nhăn nhún, tạo ra cái nhìn rất cũ kỹ. Với bữa tiệc cuối năm, bạn có thể mặc chiếc váy, đầm từ nhung.

3. Trang phục quá chật

Nên chọn trang phục thật vừa vặn để việc ăn uống trong bữa tiệc trở nên thoải mái hơn - Ảnh: Internet

Một chiếc váy quá chật sẽ tạo ra sự gò bó, gây khó khăn trong việc đi lại, trò chuyện và ăn uống. Bên cạnh đó, diện trang phục quá chật sẽ làm lộ nội y, tạo cảm giác thiếu tự nhiên khi giao tiếp với mọi người.

4. Quần tất họa tiết

Khi diện váy, quần ngắn, phụ nữ thường chọn diện thêm quần tất để trở nên kín đáo và tránh hớ hênh. Tuy nhiên, đối với các bữa tiệc, an toàn nhất là mẫu quần tất đen trơn. Đừng bao giờ diện mẫu có họa tiết, in hoa, chúng sẽ làm hình ảnh của bạn trở nên rất buồn cười.

Đừng nên diện quần tất in họa tiết đến các bữa tiệc - Ảnh: Brightside

5. Quá nhiều lông

Quá nhiều chi tiết may từ lông vũ sẽ khiến bạn trông rất kì cục - Ảnh: Internet

Nếu thực sự muốn diện phong cách này, bạn có thể sử dụng lông trong các phụ kiện nhỏ như bông tai hoặc túi xách.

6. Quá nhiều điểm nhấn và chi tiết nhỏ

Ăn mặc rườm rà, nhiều chi tiết sẽ khiến bạn trở nên lôi thôi - Ảnh: Internet

Khi diện quá nhiều chi tiết, phụ kiện, vẻ ngoài của bạn trở nên rất lôi thôi và diêm dúa. Trên thực tế, diện đồ theo kiểu layer là một xu hướng thịnh hành, tuy nhiên bạn phải là một người có hiểu biết nhất định về thời trang thì mới có thể áp dụng.

7. Giày không phù hợp

Đôi giày phù hợp sẽ giúp bộ trang phục thêm phần hoàn hảo - Ảnh: Internet

Tất cả các nhà tạo mẫu đều cho rằng sự lựa chọn tốt nhất cho bữa tiệc của công ty là giày cao gót, giày cao đến mắt cá chân. Tuy nhiên, khi đưa ra lựa chọn, hãy căn cứ vào những thứ sẽ mặc, ví dụ boot cổ cao sẽ hợp với chiếc váy mini.

8. Đồ ngủ hoặc đồ thể thao

Không khí sang trọng của bữa tiệc cuối năm không phù hợp với đồ thể thao, đồ ngủ - Ảnh: Internet

Đồ ngủ hoặc đồ thể thao rất thoải mái khi mặc, tuy nhiên, chúng hoàn toàn không phù hợp để diện đi dự tiệc. Nếu muốn diện đồ trẻ trung, thoải mái, hãy chọn quần yếm.

9. Váy xuyên thấu

Tuy quyến rũ nhưng hãy cẩn thận khi diện các kiểu váy từ ren, voan - Ảnh: Internet

Váy ren, voan cách điệu là lựa chọn không tồi cho bữa tiệc của công ty, tuy nhiên, hãy thật sự khéo leo khi chọn kiểu dáng. Đừng chọn những thiết kế đầm ren, voan quá táo bạo, hở quá nhiều da thịt.

10. Phụ kiện đáng yêu

Những kiểu phụ kiện dễ thương, đáng yêu chỉ nên diện đi chơi, đi làm - Ảnh: Internet

Bạn không nên đến bữa tiệc sang trọng với các món phụ kiện dễ thương như băng đô hoa, kẹp hình thú... Phong cách này khiến bạn trông rất lố lăng và trẻ con.

Hãy biến bản thân thành tâm điểm chú ý của buổi tiệc với phong cách thời trang sang trọng, hiện đại và không kém phần nổi bật.