Sai lầm khi chọn giày khiến bạn 'nấm lùn' hơn, những nàng có chiều cao khiêm tốn nên tránh xa

Thời trang 14/01/2020 05:30

Tết đến là thời điểm để các nàng tha hồ diện những bộ trang phục đẹp tung tăng xuống phố, thế nhưng bạn đã biết cách chọn giày phù hợp với dáng người chưa?

Giày là phụ kiện đi kèm không thể thiếu mỗi khi chúng ta ra đường, tuy nhiên không phải ai cũng biết lựa chọn và phối đồ đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các nàng cách chọn giày phù hợp với dáng người, đặc biệt đối với những ai có chiều cao khiêm tốn.

1. Không chọn giày có đế vuông to

Những cô nàng nấm lùn thường thấp bé nhẹ cân, vì vậy các nàng phải chú ý hơn trong cách chọn giày phù hợp với dáng người nếu không sẽ mắc phải sai lầm lớn. Điển hình là mẫu giày có đế vuông to chắc chắn sẽ khiến các nàng bị thấp hơn so với chiều cao hiện tại.

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Giày đế vuông kéo chiều cao đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Giày có đế vuông to trông khá thô, không làm nổi bật sự mảnh mai, yêu kiều của các nàng khi diện nó.

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Đi giày đế vuông khiến bạn trông không được mảnh mai - Ảnh minh họa: Internet
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Giày đế vuông chỉ phù hợp với các cô nàng cao ráo - Ảnh minh họa: Internet

2. Không chọn boot cổ dài trên gối

Những đôi boot cổ dài trên gối vô tình khiến cho chiều cao của các nàng càng bị thấp đi. Nguyên nhân là vì boot cổ dài trên gối ôm trọn hết phần đùi, tạo cảm giác chân bị ngắn lại.

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Boot cổ dài không phù hợp với các nàng nấm lùn - Ảnh minh họa: Internet
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Boot cổ dài tôn chân dài miên man hơn với các nàng cao ráo - Ảnh minh họa: Internet

3. Giày thể thao to quá khổ so với chân

Với những cô nàng cá tính, chắc chắn không thể thiếu được giày thể thao trong tủ đồ. Tuy nhiên, nàng cũng phải cân nhắc kỹ để có chọn được kiểu giày phù hợp với dáng người của mình. Bởi vì những đôi giày thể thao quá hầm hồ sẽ bị to quá khổ so với bàn chân và khi các nàng "nấm lùn" đi vào sẽ tạo cảm giác nặng nề.

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Phải cân nhắc chọn giày thể thao phù hợp với dáng người - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, khi lựa chọn giày thể thao các nàng cũng nên lưu ý nên mua những kiểu gọn nhẹ, ôm chân để tránh mắc phải sai lầm ở trên.

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Nên chọn giày thể thao có kiểu dáng gọn, nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn giày phù hợp với dáng người là rất quan trọng, trên đây là những lời khuyên trong việc chọn giày để bạn không bị lùn đi, đảm bảo sẽ rất hữu hiệu với các nàng có chiều cao khiêm tốn.

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