Mách nhỏ 5 công thức diện đồ dù không đi giày cao gót bạn vẫn có thể hack dáng hiệu quả

Nếu bạn thuộc hội lười đi giày cao gót thì dưới đây là 5 công thức lên đồ với giày bệt sau đây.

Giày cao gót là item quen thuộc với nàng công sở nhưng việc đi giày cao gót trong thời gian dài có thể gây đau chân, bầm tím. Tuy nhiên, bạn không cần phải đi giày cao gót để có một vẻ ngoài thật quyến rũ và tự tin. Thực tế là, có rất nhiều công thức diện đồ khác mà bạn có thể thử để "hack" dáng hiệu quả mà không cần phải đau đớn trong những đôi giày cao gót. Hãy cùng khám phá 4 cách phối đồ dưới đây:



Dù đi giày bệt nhưng nàng blogger này vẫn có style ưng mắt và tôn dáng tuyệt đối khi diện áo dệt kim mix cùng chân váy dáng dài. Dáng chân váy dài cổ điển tạo cảm giác phần chân trông dài hơn, lối sơ vin của cô nàng này còn giúp cô trông cao ráo, vòng eo mảnh mai hơn

Cùng là phom dáng mũi nhọn quen thuộc, nhưng với phần đế thấp chị em có thể thoải mái di chuyển, chạy nhảy mà không lo nhức mỏi chân. Ưu điểm của kiểu giày này không chỉ có vậy, với thiết kế mũi nhọn, đôi chân của nàng công sở sẽ trông dài và thon gọn hơn. Ngoài ra, phom dáng này cũng vô cùng thịnh hành và sang trọng, chị em có thể mix với chân váy, đầm dài hay những set đồ công sở lịch sự, trang trọng nhất.

Khi diện sơ mi trắng + quần đen ống rộng, cô nàng này kết hợp cùng giày đế bệt mũi nhọn để ghi điểm thanh lịch. Dù là màu đen trắng đơn giản nhưng không hề nhàm chán.

Muốn bắt trend mà bỏ qua những đôi giày mary jane điệu đà thì quả là một thiếu sót rất lớn. Kiểu giày này không chỉ có thiết kế cao gót mà kiểu dáng đế thấp cũng vô cùng đẹp mắt và dễ thương. Dù bạn trong độ tuổi nào, giày mary jane cũng có thể ‘’cân tất’’. Chúng sẽ giúp chị em trẻ ra vài tuổi, ngoài ra còn tôn lên nét nữ tính, dịu dàng ẩn sâu bên trong. Phối giày mary jane cho outfit công sở sẽ là một quyết định mới mẻ, độc đáo và không kém phần phá cách.

Dù là hè hay đông, loafer vẫn là kiểu giày nhận được nhiều sự ưu ái từ phái nữ. Mẫu giày này có phom dáng dễ đi, chất liệu lại mềm mại cho cảm giác dễ chịu trong thời gian dài di chuyển. Khác với giày loafer 'đế khủng' thịnh hành vào mùa đông, loafer được ưa chuộng vào mùa hè lại có phần đế thấp nhằm đi lại nhẹ nhàng, không gây bí bách khó đi lại. Loafer cũng là mẫu giày dễ phối đồ, hợp với nhiều phong cách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mach-nho-5-cong-thuc-dien-do-du-khong-di-giay-cao-got-ban-van-co-the-hack-dang-hieu-qua-604055.html