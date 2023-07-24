Khi mỹ nhân Việt cùng diện mốt phanh áo: Vì sao có người bị bàn tán, có người được khen ngợi?

Gần đây, mốt phanh áo đang được bắt đầu được phổ biến trở lại tại showbiz Việt.

Diện cùng chiếc áo sơ mi buông khuy đến rốn, hoa hậu Thùy Tiên kết hợp áo trong mỏng dính 'mặc như không'. Set đồ theo phong cách Y2K với sơ mi buông lơi, chân váy ngắn cũn và boots hầm hố mang đến cho Thùy Tiên vẻ sexy, cá tính. Người đẹp bỏ khuy áo đến gần rốn để làm nổi bật body gợi cảm. Hoa hậu phối với lớp áo nội y chất liệu xuyên thấu mỏng dính, tạo cảm giác 'mặc như không' Người đẹp bỏ khuy áo đến gần rốn để làm nổi bật body gợi cảm Phía trong, hoa hậu phối với lớp áo nội y chất liệu xuyên thấu mỏng dính, tạo cảm giác 'mặc như không'. Trang phục 'gây thót tim' nhưng giúp Thùy Tiên khoe khéo vòng một hững hờ quyến rũ. Style phanh áo khoe nội y vốn được Thùy Tiên yêu thích và thường xuyên ứng dụng, cả khi ra phố và dự sự kiện.

Hoa hậu Tiểu Vy đã có màn lên đồ khoe vòng 1 hững hờ khi chụp ảnh trên sông Venice khiến nhiều người phải trầm trồ. Hình ảnh xinh đẹp của Tiểu Vy tại Ý vừa nhận được lời khen, nhưng cũng vừa gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng với cương vị Hoa hậu Việt Nam, chân dài Hội An không nên ăn mặc quá gợi cảm tại một khung cảnh thơ mộng như sông Venice. Hoa hậu Tiểu Vy đã có màn lên đồ khoe vòng 1 hững hờ khi chụp ảnh trên sông Venice khiến nhiều người phải trầm trồ Nhưng với Á hậu Thảo Nhi Lê lại khác, cô nàng đã nhiều lần thả dáng trong phong cách này trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, hầu hết netizen đều tán dương người đẹp.

Việc Thảo Nhi Lê ăn mặc thiếu vải đã trở nên quen thuộc trong mắt người hâm mộ Thảo Nhi Lê có vô số cách thức lên đồ táo bạo, không đóng khuy áo Thảo Nhi Lê trước khi trở thành một á hậu đã định hình phong cách lẫn hình ảnh sexy của mình một cách rõ nét trên trang cá nhân với cương vị là một fashionista. Do đó, việc cô nàng ăn mặc thiếu vải cũng đã trở nên quen thuộc trong mắt người hâm mộ. Chưa kể, Thảo Nhi Lê liên tục truyền cảm hứng về nữ quyền thông qua hình ảnh thời trang được chuẩn bị một cách bàn bản, chỉn chu. Cô cũng là người phá bỏ rào cản và các quy tắc khắc khe của người hâm mộ dành cho những mỹ nhân đội vương miện. Có thể, ngay từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy đã phải đi theo khuôn mẫu chuẩn mực của đàn chị trước đi. Với danh hiệu này, nàng hậu người Hội An phải chịu nhiều áp lực từ dư luận về cách đi đứng, phát ngôn lẫn cuộc sống cá nhân vì cô là đại diện cho nét đẹp của phụ nữ "thuần Việt". Do đó, chỉ cần một bức ảnh "kiệm vải" của Hoa hậu Việt Nam 2018 xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Ngoài ra Hoa hậu Thanh Thủy khi đảm nhận vai trò nàng thơ cho NTK Lê Thanh Hòa cũng điện mốt phanh áo tôn vòng eo săn chắc, vòng 1 đầy đặn. Thanh Thủy an toàn hơn với áo khoác ngoài đồng điệu. Thanh Thủy diện những thiết kế nội y siêu nhỏ, tôn vòng eo săn chắc Ngọc Trinh xuống phố với set denim năng động. Dẫu vậy, với gu thời trang táo bạo, người đẹp diện bra-top lấp ló thềm ngực đầy. Blazer dáng suông không cài khuy để phô vòng eo bé tí. Ngọc Trinh không bỏ qua bất cứ trào lưu gợi cảm nào

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