Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng

Thời trang 23/07/2023 00:15

Váy là item được nhiều chị em ưu tiên lựa chọn cho những dịp du lịch, thế nhưng liệu chị em đã biết những mẫu váy nào không phù hợp cho chuyến đi chưa?

Váy hoa to bản tối màu

Có thể nói rằng, váy hoa là một trong những lựa chọn hàng đầu khi chị em xếp vali đi du lịch. Kiểu váy này hứa hẹn sẽ đem đến nét tươi tắn và rạng rỡ cho người diện. Thế nhưng, váy hoa có thể gây tác dụng ngược, khiến vẻ ngoài bị cộng tuổi nếu chị em chọn phiên bản váy tối màu, họa tiết hoa to bản. Ngoài ra, mẫu váy hoa to bản, tối màu còn dễ tạo vẻ "sến sẩm" cho diện mạo.

Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều kiểu váy hoa sành điệu hơn mà chị em nên lựa chọn, chẳng hạn như váy hoa nhí mang tông màu rực rỡ, hay váy hoa nền trắng trang nhã. Các thiết kế này rất sành điệu và tinh tế, giúp bạn có được vẻ ngoài trẻ trung, đầy cuốn hút.

Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Váy đuôi cá

Váy đuôi cá gây ấn tượng ở nét mềm mại, điệu đà nhưng item này bất tiện, đó là lý do không nên diện nó khi đi du lịch. Các nàng nên ưu tiên các mẫu váy liền có phom dáng thoải mái, chẳng hạn như váy chữ A, váy xẻ tà hoặc váy dáng suông. 

Ngoài chọn kiểu váy liền phù hợp, các nàng hãy lưu ý khoản chọn giày dép. Một số kiểu giày kết hợp ăn ý với váy, tạo cảm giác êm chân khi đi du lịch bao gồm sneaker phom dáng nhỏ gọn, sandal đế bệt, giày mule…

Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Váy đứng dáng

Các mẫu váy đứng dáng khá "lệch pha" đối với những chuyến du lịch. Lựa chọn này không chỉ khiến vẻ ngoài của bạn trông "dừ" hơn, mà còn tạo cảm giác như bạn đang tới công sở, chứ không phải là đi chơi. Váy diện đi du lịch nên là những thiết kế có kiểu dáng thoải mái, chẳng hạn như váy babydoll, váy hai dây, váy hoa… Các mẫu váy này mang tới sự nữ tính và bay bổng cho người diện, lên hình sống ảo cũng rất xinh tươi và hút mắt. Những chuyến du lịch chính là cơ hội lý tưởng để chị em diện các thiết kế váy nổi bật, mang màu sắc tươi tắn. Do đó, đừng giới hạn phong cách trong những mẫu váy màu trung tính, có thể gây cảm giác nhàm chán cho style du lịch.

Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Váy quá dài

Váy dài thường "phủ sóng" thời trang du lịch của chị em. Tuy nhiên, bạn không nên chọn những mẫu váy dài quá mắt cá chân, vì có thể "dìm" dáng và gây vướng víu khi di chuyển. Váy dài trên mắt cá chân là lựa chọn hợp lý hơn. Thiết kế này đầy nữ tính, bay bổng và duy trì độ cao ráo cho vóc dáng. Các nàng có thể tô điểm một số món phụ kiện như túi cói, khuyên tai, vòng cổ để set váy dài trở nên long lanh và nổi bật hơn.

Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet
Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet
Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet
Từ khóa:   thời trang thời trang du lịch đầm không mặc du lịch

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt