Đi du lịch tránh diện 4 mẫu váy: Không tiện di chuyển, lên hình thì 'dìm hàng' vô cùng

Có thể nói rằng, váy hoa là một trong những lựa chọn hàng đầu khi chị em xếp vali đi du lịch. Kiểu váy này hứa hẹn sẽ đem đến nét tươi tắn và rạng rỡ cho người diện. Thế nhưng, váy hoa có thể gây tác dụng ngược, khiến vẻ ngoài bị cộng tuổi nếu chị em chọn phiên bản váy tối màu, họa tiết hoa to bản. Ngoài ra, mẫu váy hoa to bản, tối màu còn dễ tạo vẻ "sến sẩm" cho diện mạo.

Có nhiều kiểu váy hoa sành điệu hơn mà chị em nên lựa chọn, chẳng hạn như váy hoa nhí mang tông màu rực rỡ, hay váy hoa nền trắng trang nhã. Các thiết kế này rất sành điệu và tinh tế, giúp bạn có được vẻ ngoài trẻ trung, đầy cuốn hút.

Váy đuôi cá gây ấn tượng ở nét mềm mại, điệu đà nhưng item này bất tiện, đó là lý do không nên diện nó khi đi du lịch. Các nàng nên ưu tiên các mẫu váy liền có phom dáng thoải mái, chẳng hạn như váy chữ A, váy xẻ tà hoặc váy dáng suông.

Ngoài chọn kiểu váy liền phù hợp, các nàng hãy lưu ý khoản chọn giày dép. Một số kiểu giày kết hợp ăn ý với váy, tạo cảm giác êm chân khi đi du lịch bao gồm sneaker phom dáng nhỏ gọn, sandal đế bệt, giày mule…

Ảnh minh họa: Internet



Ảnh minh họa: Internet



Ảnh minh họa: Internet

Váy đứng dáng

Các mẫu váy đứng dáng khá "lệch pha" đối với những chuyến du lịch. Lựa chọn này không chỉ khiến vẻ ngoài của bạn trông "dừ" hơn, mà còn tạo cảm giác như bạn đang tới công sở, chứ không phải là đi chơi. Váy diện đi du lịch nên là những thiết kế có kiểu dáng thoải mái, chẳng hạn như váy babydoll, váy hai dây, váy hoa… Các mẫu váy này mang tới sự nữ tính và bay bổng cho người diện, lên hình sống ảo cũng rất xinh tươi và hút mắt. Những chuyến du lịch chính là cơ hội lý tưởng để chị em diện các thiết kế váy nổi bật, mang màu sắc tươi tắn. Do đó, đừng giới hạn phong cách trong những mẫu váy màu trung tính, có thể gây cảm giác nhàm chán cho style du lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Váy quá dài

Váy dài thường "phủ sóng" thời trang du lịch của chị em. Tuy nhiên, bạn không nên chọn những mẫu váy dài quá mắt cá chân, vì có thể "dìm" dáng và gây vướng víu khi di chuyển. Váy dài trên mắt cá chân là lựa chọn hợp lý hơn. Thiết kế này đầy nữ tính, bay bổng và duy trì độ cao ráo cho vóc dáng. Các nàng có thể tô điểm một số món phụ kiện như túi cói, khuyên tai, vòng cổ để set váy dài trở nên long lanh và nổi bật hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet