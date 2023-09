Bị sốt đùng đùng, Huyền My vẫn diện cây hàng hiệu 300 triệu đi tiệc

Xuất hiện trong một sự kiện cuối tuần, Á hậu Huyền My trở thành tâm điểm chú ý với vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần sành điệu và trẻ trung.

Xuất hiện tại sự kiện, thần sắc của Huyền My có phần hơi nhợt nhạt do cô đang bị ốm sốt. Tuy nhiên Á hậu vẫn nhiệt tình tạo dáng trước ống kính một cách tươi tắn nhất có thể. Huyền My cho biết nhiều khi cô tham dự sự kiện trong tình trạng mệt mỏi, ốm sốt nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự chuyên nghiệp trước truyền thông và công chúng.

Khác với diện mạo lộng lẫy và sang trọng như thường thấy khi xuất hiện tại các event thời gian gần đây, Huyền My lần này chọn cho mình bộ váy đen ôm sát giản dị tôn lên nét thanh lịch và duyên dáng. Được biết đây là một thiết kế của nhà mốt Dior có giá 125 triệu đồng. Bộ váy với những họa tiết chạy dọc phần ngực và eo khéo léo tôn lên nét đẹp duyên dáng của người mặc.

Chiếc túi xách cùng thương hiệu với váy là món phụ kiện Huyền My yêu thích. Cô bỏ ra khoảng 60 triệu đồng để mua. Để hoàn thiện set đồ, cô mix với đôi giày đế đế đỏ có hoạ tiết trái tim 20 triệu đồng.

Không ít người chú ý đến hai món phụ kiện vòng tay và hoa tai của Huyền My. Mặc dù khá nhỏ xinh nhưng vòng tay Cartier lại rất đắt đỏ, khoảng 100 triệu đồng, còn bông tai có giá 7 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-sot-dung-dung-huyen-my-van-dien-cay-hang-hieu-300-trieu-di-tiec-33437.html