Bật mí những mẫu đồ bơi hack eo thon gọn dành cho nàng tự ti với vóc dáng của mình

Khi bạn không mấy tự tin với vòng 2 của mình thì bạn vẫn có những lựa chọn đồ bơi liền mảnh có thể giấu đi nhược điểm này.

Đồ bơi có quần cạp cao Với cô nàng có thân hình mũm mĩm nhưng vẫn muốn diện những bộ áo tắm hai mảnh quyến rũ, kiểu bikini với dáng quần cạp cao sẽ là cứu cánh cho bạn. Khuyết điểm “vòng eo bánh mì” sẽ được giấu kín sau những chiếc quần bơi với phần lưng cao co giãn. Không chỉ vậy, thiết kế này còn giúp đôi chân bạn trông thon và dài hơn đấy.

Ảnh minh họa: Internet Đồ bơi hoa văn, họa tiết Những bộ đồ bơi in hoa văn sẽ giúp đánh lạc hướng mọi người khỏi vùng bụng phình ra của bạn. Bạn nên chọn loại có hoa văn được thiết kế khéo léo riêng cho từng phần cơ thể để tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn.

Họa tiết dày và phức tạp sẽ làm người đối diện nhanh bị mệt mắt và khó lòng phát hiện ra phần bụng béo của bạn - Ảnh minh họa: Internet Đồ bơi cut - out Đồ bơi thiết kế cut-out cũng là món thời trang “must-have” mà các cô nàng phải có. Với khả năng đánh lừa thị giác, chi tiết cut-out tại phần eo sẽ tạo cảm giác thon gọn và nuột nà hơn cho người mặc và khoe khéo những ưu điểm hình thể. Ảnh minh họa: Internet

Những bộ đồ bơi cut - sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những nàng năng động, cá tính - Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể lực chọn dáng áo tắm cut-out một mảnh hoặc bikini tuỳ vào sở thích. Màu sắc cơ bản như trắng, đen sẽ càng giúp tăng khả năng đánh lừa thị giác cơ thể cho bạn. Đồ bơi màu tối Màu đen luôn là gam màu lý tưởng để giấu dáng, nhất là với đồ bơi. Một bộ đồ bơi liền mảnh với chi tiết lệch vai vừa giấu bụng to vừa khoe được đôi vai trần, một lựa chọn quá tuyệt cho chuyến du lịch biển của bạn. Thiết kế cách điệu phần quay dây kết hợp với màu tối nhưng không hề bánh bèo mà trái lại tạo cảm giác sexy khỏe khoắn cho bất kỳ cô nàng nào khi diện. Màu đen là màu tối phổ biến nhất nhưng bạn cũng có thể thử các màu khác như xanh lam, nâu, tím than - Ảnh minh họa: Internet Mặc đồ tắm tối màu là giải pháp hoàn hảo cho những người có vùng bụng “núng nính” - Ảnh minh họa: Internet Đồ bơi rộng rãi Mặc đồ bơi có thiết kế tương tự như một chiếc áo hai dây, áo ba lỗ bình thường sẽ giúp bạn che đi vòng eo 100%. Phong cách này đặc biệt hiệu quả với những người đang lo lắng cả về phần mỡ lưng. Kiểu áo này giống như một chiếc áo mặc thông thường, có thể che hoàn toàn vòng bụng ngấn mỡ, mang lại sự thoải mái vì độ rộng rãi - Ảnh minh họa: Internet

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