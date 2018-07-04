3 lời khuyên chọn váy cực chuẩn cho người có bắp chân to

Đừng vội tự ti vì vẻ ngoài bởi phụ nữ là đại diện cho phái đẹp, luôn cần phải được đẹp và nhu cầu làm đẹp với những bộ váy yểu điệu là hoàn toàn chính đáng. Với cách chọn váy cho người bắp chân to dưới đây, những cô nàng “nấm lùn” với phần bắp chân to hay kể cả những cô nàng có dáng chân hơi “thô” cũng hoàn toàn yên tâm có thể che được toàn bộ khuyết điểm. Nếu đang băn khoăn liệu bắp chân to nên mặc đầm gì, theo dõi ngay 3 lời khuyên cực hữu ích để có thể chọn cho mình các kiểu váy cho người bắp chân to mà vẫn đảm bảo đẹp thời thượng, phong cách nhất.

Những mẫu váy maxi, váy dáng dài vừa tạo cảm giác thoáng mát trong ngày hè, vừa tăng thêm phần nữ tính cho những chủ nhân có phần bắp chân to mà không làm lộ ra bất cứ khuyết điểm gì của bắp chân. Váy liền dáng dài chất liệu voan là sự lựa chọn vô cùng mát mẻ cho những ngày hè oi bức. Độ bay và rủ của voan sẽ giúp cho set đồ của bạn trông dịu dàng và thướt tha hơn.

Người bắp chân to vẫn có thể tự tin diện những mẫu váy thời trang nhất hè này - Ảnh: Internet

Váy dáng dài là lựa chọn hàng đầu vừa tiện lợi lại vừa nữ tính - Ảnh: Internet

Kiểu váy dài chất liệu thô hoặc đũi không nhàu cũng là xu hướng mới nhất năm nay. Một chiếc đầm dài ôm vừa phải nhấn eo giúp bạn che được phần bắp chân to lại vừa tôn lên vòng eo thon gọn.

Váy thô đũi kẻ Hàn Quốc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích - Ảnh: Internet

Đầm xòe midi kết hợp áo bó

Chiếc đầm midi xòe dài mặc cùng với áo bó sẽ tạo cảm giác cho người đối diện chú ý vào thân trên gọn gàng của bạn nhiều hơn. Để tránh set đồ trông quá đơn điệu và kém nổi bật, bạn nên chọn những phần chân váy có họa tiết bắt mắt, tươi sáng.

Đầm midi chất liệu rủ mềm mại sẽ tăng phần nữ tính và giúp cho bộ đồ trông thoáng mát hơn trong ngày hè thay vì những loại đầm xòe cứng, chất liệu dày.

Chọn đầm midi mùa hè nên lưu ý chất liệu phù hợp – Ảnh: Internet

Chân váy bút chì xẻ ôm sát tôn vòng 3

Năng động và quyến rũ là mô tả rõ nét nhất cho phong cách này. Bạn có thể dễ dàng kết hợp nhiều kiểu áo khác nhau với loại chân váy này cùng với các loại giày dép, phụ kiện linh hoạt. Một đôi giày cao gót sẽ giúp nàng có chiều cao khiêm tốn “ăn gian” được một chút, giúp kéo dài đôi chân, tạo cảm giác chân thon gọn hơn.

Chân váy bút chì xẻ tà ôm sát kết hợp cùng giày cao gót giúp “ăn gian” được độ dài đôi chân - Ảnh: Internet

Ngoài ra, với dáng váy bút chì ôm sát này, vòng 3 của bạn gái dù nhỏ đến mấy cũng được tôn lên đẹp tự nhiên, tạo thành đường cong cực kỳ quyến rũ, thu hút. Những nàng có bắp chân to nên mặc các loại váy ôm dáng dài đến bắp chân.

Thiết kế xẻ cao sẽ giúp nàng giảm bớt đi cảm giác dài của váy, giúp set đồ trông trẻ trung và gợi cảm hơn. Bạn có thể diện chân váy ôm với những chiếc áo bó sát hoặc áo sơ mi, áo phông kiểu đều đẹp. Chất liệu váy có thể linh hoạt từ cát co giãn cho tới chất bò hoặc cotton dày dặn đều đẹp.