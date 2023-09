Xem tuổi xông nhà năm 2020 mang lại cát lộc, thịnh vượng cho gia chủ

Việc xem tuổi xông 2020 nhà nhằm giúp gia chủ chọn được người có tuổi xông đất, xông nhà đầu xuân năm 2020. Thông thường theo tục lệ của người Việt xông đất 2020 thì người đầu tiên đến chơi là người xông nhà. Chính vì vậy xem chọn tuổi xông đất năm 2020 vào ngày mùng 1 tết hoặc mở hàng là cần thiết. Nếu gia chủ chọn được người hợp tuổi xông đất, xông nhà lấy may đầu năm Kỷ Hợi. Sẽ đem lại cho bản thân gia chủ có một năm bình an, tài vận hanh thông, tránh đi được những điều không may bất lợi trong suốt cả năm đó.

Trong phong thủy, các yếu tố có ảnh hưởng đến cuộc sống con người xếp theo thứ tự Thiên - Địa - Nhân. Tương ứng với việc xây nhà, yếu tố cần xem xét trước là thiên thời, địa lợi, rồi sau đó mới chiếu đến tuổi tác của gia chủ và chỉ là một phần nhỏ, không gây tác động lớn. Từ năm sinh Âm lịch chúng ta xác định được mình là Thiên can nào trong 10 Thiên can như sau:

Tuổi Giáp hợp với Kỷ và Ất mà kỵ với Canh - Mậu. Canh phá Giáp - Giáp phá Mậu.

Tuổi Ất hợp với Canh và Giáp mà kỵ với Tân - Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ.

Tuổi Bính hợp với Tân và Đinh mà kỵ với Nhâm - Canh. Nhâm phá Bính - Bính phá Canh.

Tuổi Đinh hợp với Nhâm và Bính mà kỵ với Quý - Tân. Quý phá Đinh - Đinh phá Tân.

Tuổi Mậu hợp với Quý và Kỷ mà kỵ với Giáp - Nhâm. Giáp phá Mậu - Mậu phá Nhâm.

Tuổi Kỷ hợp với Giáp và Mậu mà kỵ với Ất - Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý.

Tuổi Canh hợp với Ất và Tân mà kỵ với Bính - Giáp. Bính phá Canh - Canh phá Giáp.

Tuổi Tân hợp với Bính và Canh mà kỵ với Đinh - Ất. Đinh phá Tân - Tân phá Ất.

Tuổi Nhâm hợp với Đinh và Quý mà kỵ với Mậu - Bính. Mậu phá Nhâm - Nhâm phá Bính.

Tuổi Quý hợp với Mậu và Nhâm mà kỵ với Kỷ - Đinh. Kỷ phá Quý - Quý phá Đinh

Xem tuổi xông nhà tuổi Tý

Vì theo quan niệm những người tốt tính, vui vẻ, là người có duyên vía tốt. Mang lại may mắn thịnh vượng trong suốt năm đó. - Ảnh minh họa: Internet

Những tuổi xông đất đẹp nhất là: Ất Hợi (1995), Nhâm Thân (1992), Ất Sửu (1985), Nhâm Dần (1962), Ất Mùi (1955), Ất Hợi (1935), Nhâm Thân (1932), Ất Sửu (1925). Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943). Gia chủ chọn người có tuổi hợp xông đất đầu năm phải là người mang vía tốt và không có tang. Vì theo quan niệm những người tốt tính, vui vẻ, là người có duyên vía tốt. Mang lại may mắn thịnh vượng trong suốt năm đó. Bên cạnh đó người có tang sẽ mang lại toàn những chuyện không may. Bởi thế xem chọn tuổi xông đất, xem tuổi xông nhà 2020 cần tránh chọn người đang chịu tang.

Bởi thế xem chọn tuổi xông đất, xem tuổi xông nhà 2020 cần tránh chọn người đang chịu tang - Ảnh minh họa: Internet

Xem tuổi xông nhà tuổi Sửu

Những người được lựa chọn là người có tử vi tương sinh với tuổi gia chủ và năm xông nhà 2020 theo Thiên can, Địa chi và Ngũ hành. Với những người mệnh Thủy gồm Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu. Người tuổi Sửu nên chọn những người tuổi này xông nhà là tốt nhất, sẽ đem lại tài lộc nhiều cho đời. Các tuổi: Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi... Đây là các tuổi mà người tuổi Sửu xung khắc, nên tránh chọn để tránh gặp rắc rối. Từ đó chọn được người hợp tuổi hợp mệnh xông nhà lấy may về sức khỏe, lộc tài.

Từ đó chọn được người hợp tuổi hợp mệnh xông nhà lấy may về sức khỏe, lộc tài. - Ảnh minh họa: Internet

Xem tuổi xông nhà tuổi Tuất

Tra lịch âm sẽ đánh giá ngũ hành, thiên can, địa chi tuổi gia chủ, năm xông nhà với năm sinh từng tuổi. Từ đó sẽ đánh giá đưa ra số điểm và dựa vào đó để xét người xông nhà tốt nhất cho gia chủ tuổi Tuất năm 2020. Tuổi Tuất nên chọn người xông nhà là những đối tượng thuộc các tuổi sau sẽ mang lại nhiều kết quả tốt trong công việc làm ăn: Nếu bạn là nam nên chọn hợp tác với tuổi Kỷ Hợi, Ất Mão; nếu là nữ bạn nên chọn làm ăn với các tuổi Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ. Những người làm ăn thuộc tuổi này sẽ mang lại nhiều may mắn và lợi nhuận to lớn trong công việc làm ăn của bạn.

Những người làm ăn thuộc tuổi này sẽ mang lại nhiều may mắn và lợi nhuận to lớn trong công việc làm ăn của bạn. - Ảnh minh họa: Internet

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Mão

Tuổi Mão nên chọn kết hợp làm ăn với những người có mệnh Mộc (Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu) thì làm ăn phát đạt. Theo cách lựa chọn mời người đến xông nhà ở phía trên thì đây sẽ là danh sách chi tiết các tuổi tốt nhất đến xông đất đầu năm 2020 cho gia chủ tuổi Mão.

Nếu người các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi đến xông nhà cho tuổi Mão thì hai bên đều dựa vào nhau, có lợi cùng chịu, có họa cùng chia, người tuổi Mão nên cân nhắc. Xem tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Mão cho thấy các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi ( thuộc mệnh Kim) được lựa chọn là người có tử vi tương sinh với tuổi gia chủ và năm xông nhà 2020 theo Thiên can, Địa chi và Ngũ hành.

Tuổi Mão nên chọn kết hợp làm ăn với những người có mệnh Mộc - Ảnh minh họa: Internet

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Tỵ

Xem tuổi xông nhà năm 2020, gia chủ nên chọn người có thiên can địa chi tương sinh với tuổi gia chủ. Bởi nếu chọn được người xông nhà đầu năm sẽ mang đến may mắn thịnh vượng cho bản thân gia chủ. Bên cạnh đó cần tránh chọn người có tuổi khắc vì sẽ đem lại những điều không may. Tương tự vậy, những người có mệnh Kim (gồm các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi) thì tuổi làm ăn hợp với tuổi Tý nên dễ dàng, có nhiều lợi lộc. Chọn những người có mệnh Mộc, tuy người tuổi Tý hợp làm ăn với tuổi này nhưng nếu người tuổi Tý làm trợ lý hay cấp dưới những người mệnh Mộc thì mới thuận buồm xuôi gió.

Nếu các tuổi xông nhà tốt nhất cho gia chủ tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được - Ảnh minh họa: Internet

Nếu các tuổi xông nhà tốt nhất cho gia chủ tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được. Thì gia chủ có thể tìm người có tuổi tam hợp với tuổi với gia chủ: Gia chủ tuổi Tỵ thì nên mời các tuổi Tuất, Ngọ, Mão để mời đến xông nhà đầu năm 2019.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.