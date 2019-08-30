Thiết kế cảnh quan Him Lam Green Park có gì thu hút khách hàng?

Với gần 50% diện tích để phát triển mảng xanh, không gian cộng đồng, mục tiêu của khu đô thị là tạo lập môi trường sống trong lành, tách biệt với khói bụi, ồn ào của nhịp sống công nghiệp và tôn vinh giá trị thiên nhiên, đồng thời tạo giá trị sống bền vững cho cộng đồng.

Được xây dựng trên quy mô 26,8 ha tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Him Lam Green Park đã từng bước tạo lập chuẩn mực sống mới tại xứ Kinh Bắc. Đặc biệt, chủ đầu tư đã chú trọng dành phần lớn quỹ đất để phát triển không gian xanh, kết nối hài hòa với chuỗi hệ thống tiện ích hiện đại, đa dạng, khép kín.

Cư dân có thể cảm nhận không gian sống xanh, hài hoa cùng thiên nhiên với điểm nhấn là hệ thống các công viên được bố trí xen kẽ, đài phun nước, sân khấu ngoài trời, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân bóng đá… Ngoài ra, mảng xanh dự án còn được bố trí giữa các tiện ích và đường nội bộ vừa tạo bóng mát, mang đến cảm giác không bị bức bối, ngột ngạt mà cũng là nơi thư giãn cho các gia đình tản bộ, rèn luyện sức khỏe.

Bà Lê Thị Bích Ngọc (từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, nhận giải thưởng Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất dành cho dự án Him Lam Grean Park.

Mục tiêu của Him Lam Green Park là tạo lập môi trường sống trong lành, tách biệt khỏi khói bụi và ồn ào.

Hơn nữa, nhằm đem đến cho cư dân nơi đây chuẩn mực sống mới, chủ đầu tư còn chú trọng dành phần lớn quỹ đất để phát triển không gian xanh, kết nối hài hòa với chuỗi hệ thống 40 tiện ích hiện đại. Đặc biệt với vị trí đắc địa “tựa sơn – hướng thủy”, dự án sở hữu các yếu tố của ngũ hành, giúp mang đến tài lộc cho chủ nhân.

Chủ đầu tư chú trọng dành phần lớn quỹ đất để phát triển không gian xanh, không gian kết nối cộng đồng.

Mặt khác, yếu tố xanh trong không gian còn được thể hiện ở thiết kế độc đáo mang phong cách quốc tế của hệ thống trường liên cấp từ Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

Mảng xanh được bố trí che phủ toàn bộ phần mái của trường học tạo một không gian xanh mở, góp phần tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, thiết kế này còn mang ý nghĩa khuyến khích những công dân tương lai biết trân trọng, bảo vệ môi trường, đồng thời có lối sống văn minh, hài hòa cùng thiên nhiên.

Thiết kế độc đáo mang phong cách quốc tế của trường liên cấp Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

Không chỉ có mảng xanh, Him Lam Green Park gây ấn tượng với thiết kế cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại, sang trọng mang tầm quốc tế. Phát triển mô hình khu đô thị “2 trong 1”, Him Lam Green Park tích hợp thống tiện ích đồng bộ vốn đã được ưa chuộng tại các nước phát triển. Cư dân được hưởng trọn vẹn những dịch vụ cao cấp về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, kinh doanh, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối cộng đồng…

Việc tạo dựng môi trường sống xanh chất lượng và tiện nghi, đáp ứng các tiêu chuẩn vàng của khu đô thị đang trở thành “vũ khí” sắc bén để chủ đầu tư thu hút khách hàng. Với tiêu chuẩn mang tính hiện đại, phong cách sống thân thiện, bền vững, gần gũi với thiên nhiên, Him Lam Green Park không chỉ tạo không gian sống kết nối ngay trong căn nhà của mình mà còn gắn kết với cộng đồng văn minh.