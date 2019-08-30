Thiết kế cảnh quan Him Lam Green Park có gì thu hút khách hàng?

Thị trường 30/08/2019 14:50

Vừa qua, Him Lam Green Park đã được vinh danh Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất tại đêm trao giải Bất động sản Việt Nam (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019). Đây là minh chứng cho thấy bước đi đúng đắn của chủ đầu tư Him Lam khi quy hoạch rất bài bản khu đô thị quy mô bậc nhất xứ Kinh Bắc.

Được xây dựng trên quy mô 26,8 ha tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Him Lam Green Park đã từng bước tạo lập chuẩn mực sống mới tại xứ Kinh Bắc. Đặc biệt, chủ đầu tư đã chú trọng dành phần lớn quỹ đất để phát triển không gian xanh, kết nối hài hòa với chuỗi hệ thống tiện ích hiện đại, đa dạng, khép kín.

Với gần 50% diện tích để phát triển mảng xanh, không gian cộng đồng, mục tiêu của khu đô thị là tạo lập môi trường sống trong lành, tách biệt với khói bụi, ồn ào của nhịp sống công nghiệp và tôn vinh giá trị thiên nhiên, đồng thời tạo giá trị sống bền vững cho cộng đồng.

Thiết kế cảnh quan Him Lam Green Park có gì thu hút khách hàng? - Ảnh 1

Bà Lê Thị Bích Ngọc (từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, nhận giải thưởng Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất dành cho dự án Him Lam Grean Park.

Cư dân có thể cảm nhận không gian sống xanh, hài hoa cùng thiên nhiên với điểm nhấn là hệ thống các công viên được bố trí xen kẽ, đài phun nước, sân khấu ngoài trời, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân bóng đá… Ngoài ra, mảng xanh dự án còn được bố trí giữa các tiện ích và đường nội bộ vừa tạo bóng mát, mang đến cảm giác không bị bức bối, ngột ngạt mà cũng là nơi thư giãn cho các gia đình tản bộ, rèn luyện sức khỏe.

Thiết kế cảnh quan Him Lam Green Park có gì thu hút khách hàng? - Ảnh 2

Mục tiêu của Him Lam Green Park là tạo lập môi trường sống trong lành, tách biệt khỏi khói bụi và ồn ào.

Hơn nữa, nhằm đem đến cho cư dân nơi đây chuẩn mực sống mới, chủ đầu tư còn chú trọng dành phần lớn quỹ đất để phát triển không gian xanh, kết nối hài hòa với chuỗi hệ thống 40 tiện ích hiện đại. Đặc biệt với vị trí đắc địa “tựa sơn – hướng thủy”, dự án sở hữu các yếu tố của ngũ hành, giúp mang đến tài lộc cho chủ nhân.

Thiết kế cảnh quan Him Lam Green Park có gì thu hút khách hàng? - Ảnh 3

Chủ đầu tư chú trọng dành phần lớn quỹ đất để phát triển không gian xanh, không gian kết nối cộng đồng.

Mặt khác, yếu tố xanh trong không gian còn được thể hiện ở thiết kế độc đáo mang phong cách quốc tế của hệ thống trường liên cấp từ Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

Mảng xanh được bố trí che phủ toàn bộ phần mái của trường học tạo một không gian xanh mở, góp phần tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, thiết kế này còn mang ý nghĩa khuyến khích những công dân tương lai biết trân trọng, bảo vệ môi trường, đồng thời có lối sống văn minh, hài hòa cùng thiên nhiên.

Thiết kế cảnh quan Him Lam Green Park có gì thu hút khách hàng? - Ảnh 4

Thiết kế độc đáo mang phong cách quốc tế của trường liên cấp Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

Không chỉ có mảng xanh, Him Lam Green Park gây ấn tượng với thiết kế cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại, sang trọng mang tầm quốc tế. Phát triển mô hình khu đô thị “2 trong 1”, Him Lam Green Park tích hợp thống tiện ích đồng bộ vốn đã được ưa chuộng tại các nước phát triển. Cư dân được hưởng trọn vẹn những dịch vụ cao cấp về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, kinh doanh, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối cộng đồng…

Việc tạo dựng môi trường sống xanh chất lượng và tiện nghi, đáp ứng các tiêu chuẩn vàng của khu đô thị đang trở thành “vũ khí” sắc bén để chủ đầu tư thu hút khách hàng. Với tiêu chuẩn mang tính hiện đại, phong cách sống thân thiện, bền vững, gần gũi với thiên nhiên, Him Lam Green Park không chỉ tạo không gian sống kết nối ngay trong căn nhà của mình mà còn gắn kết với cộng đồng văn minh.

TP.HCM tìm nhà đầu tư khu phức hợp 1.659 tỉ đồng ở Thủ Thiêm

TP.HCM tìm nhà đầu tư khu phức hợp 1.659 tỉ đồng ở Thủ Thiêm

TP.HCM kêu gọi đầu tư dự án khu phức hợp Trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.659 tỉ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Him Lam Green Park

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay