Sở hữu liền kề tại Him Lam Green Park chỉ với 600 triệu đồng

Sức nóng từ chính sách bán hàng

Không chỉ sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội về vị trí, hệ thống tiện ích đa dạng đồng bộ, Him Lam Green Park còn hấp dẫn khách hàng bởi chính sách bán hàng nhiều ưu đãi. Để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, chủ đầu tư Him Lam đã liên kết với ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu sở hữu Him Lam Green Park. Theo đó ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên. Trong đó, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 18 tháng đầu tiên.