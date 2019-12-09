Sở hữu liền kề tại Him Lam Green Park chỉ với 600 triệu đồng

Không chỉ sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội về vị trí, hệ thống tiện ích đa dạng đồng bộ, Him Lam Green Park còn hấp dẫn khách hàng bởi chính sách bán hàng nhiều ưu đãi. Để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, chủ đầu tư Him Lam đã liên kết với ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu sở hữu Him Lam Green Park. Theo đó ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên. Trong đó, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 18 tháng đầu tiên.

Do vậy với ưu đãi khi vay vốn ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 600 triệu đồng, hoàn toàn có cơ hội sở hữu ngay 1 căn liền kề, sở hữu hơn 40 tiện ích nội khu và trở thành cư dân cộng đồng văn minh – giàu tính nhân văn, đồng thời nắm cơ hội đầu tư thông minh từ việc gia tăng giá trị dự án theo thời gian. Mặt khác đối với khách hàng tiến hành thanh toán nhanh 70% khi ký hợp đồng mua bán sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá bán lên đến 8%.

Quy tụ hàng loạt ưu thế

Him Lam Green Park tọa lạc tại nút giao Quốc lộ 1A và Quốc lộ 18 của TP Bắc Ninh, dễ dàng kết nối đi sân bay Nội Bài, khu công nghiệp trọng điểm của Bắc Ninh hay các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc. Chính vị trí trung tâm giúp Him Lam Green Park được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hiện đại của Tỉnh đồng thời kết nối giao thông thuận tiện cũng là yếu tố mang tới tiềm năng tăng giá của dự án trong tương lai. Ngoài ra, dự án được đầu tư hơn 40 tiện ích, trong đó có các tiện ích thiết yếu như giáo dục, y tế, trung tâm thương mại, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, công viên, khu vui chơi….cũng là một trong những yếu tố cốt lõi thu hút khách hàng.

Đặc biệt, Him Lam Green Park nằm trong Khu đại đô thị hiện đại đã được tỉnh Bắc Ninh quy hoạch với tổng diện ích lên tới gần 300ha. Điều này cho thấy tầm vóc cùng với ưu thế vượt trội về vị trí của khu đô thị kiểu mẫu này.

Trung tâm Văn hóa – Sự kiện đã và đang hoàn thiện khẳng định yếu tố cộng đồng luôn được chú trọng

Khi phát triển Him Lam Green Park, chủ đầu tư Him Lam luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để kiến tạo nên một chuẩn mực sống hiện đại và văn minh nhất cho các cư dân. Điều đó được thể hiện qua 5 yếu tố cốt lõi của khu đô thị, bao gồm: giáo dục – y tế, đô thị xanh, cộng đồng, quốc tế và hiện đại.

Các căn liền kề tại Him Lam Green Park được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và các mặt thoáng mang lại không gian sống lý tưởng, tốt cho sức khỏe của cư dân. Một số sản phẩm nhà phố thương mại nằm trên trục đường chính có công năng đa dạng, phù hợp với nhiều mục đích như để ở, đầu tư bất động sản, đầu tư cho thuê và kể cả kinh doanh dịch vụ. Đây sẽ là lời giải cho “bài toán” đầu tư thông minh mà nhiều khách hàng đang tìm kiếm.

Màu xanh đã tràn ngập tại Him Lam Green Park

Có thể thấy, với hàng loạt ưu thế từ vị trí, tiện ích, thiết kế đến chính sách bán hàng linh hoạt, Him Lam Green Park được đánh giá là một trong số ít sản phẩm sáng giá nhất trên thị trường BĐS vùng ven Thủ đô vì đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng đồng thời được kiến tạo dựa trên những nhu cầu thiết yếu của cộng đồng cư dân.

Ngày 14/12/2019, sự kiện mở bán Him Lam Green Park giai đoạn 2 sẽ được diễn ra tại Khu đô thị Him Lam Green Park, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

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