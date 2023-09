5 lý do khẳng định Him Lam Green Park là dự án 'hiếm có khó tìm' tại Bắc Ninh

Theo nhận định của giới đầu tư sành sỏi, có 5 điểm nổi bật tạo nên giá trị khác biệt của khu đô thị kiểu mẫu Him Lam Green Park.

Sở hữu nhiều ưu thế, Him Lam Green Park là dự án 'hiếm có khó tìm' tại Bắc Ninh

Him Lam Green Park được xây dựng trên quy mô 26,8ha tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Dự án sở hữu vị trí đắc địa trên trục hành lang cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hạ Long cùng hai trục đường chính huyết mạch là Quốc lộ 1A và Quốc Lộ 18. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút là đến trung tâm hành chính văn hóa của TP Bắc Ninh. Bên cạnh đó, cư dân cũng dễ dàng kết nối đến 12 khu công nghiệp lớn của Tỉnh, nơi làm việc của rất nhiều chuyên gia, kỹ sư, người nước ngoài cũng như di chuyển tới sân bay Nội Bài, trung tâm Hà Nội.

Có thể nói, với vị trí đắc địa bậc nhất Bắc Ninh, Him Lam Green Park hưởng lợi lớn khi vừa đủ gần để di chuyển tới nơi làm việc, nhưng cũng đủ khoảng cách để cư dân có không gian yên tĩnh và không khí trong lành. Đây là một trong những lí do khiến Him Lam Green Park tạo sức hút đặc biệt đối với không chỉ người dân Bắc Ninh mà còn đối với các chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây.

Tiện ích hàng đầu

Với mục tiêu xây dựng khu đô thị đẳng cấp đầu tiên tại Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản nơi đây phát triển, chủ đầu tư đã tốn nhiều công sức để định hướng phát triển Him Lam Green Park theo mô hình khu đô thị hoàn chỉnh. Theo đó, Him Lam Green Park không chỉ là những căn nhà đơn lẻ mà là khu đô thị hoàn chỉnh với hơn 40 tiện ích khác nhau, từ cao tầng đến thấp tầng đem lại cuộc sống tiện nghi chưa từng có cho cư dân.

Nhiều hạng mục tiện ích đã và đang hoàn thiện

Theo đó, điểm nhấn tiện ích trong khu đô thị Him Lam Green Park chính là công viên nghệ thuật, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân thể thao… Đi kèm với đó là khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Bắc Ninh, nơi quy tụ những shop hàng hiệu, phố đi bộ. Bên cạnh đó, Him Lam còn xây dựng một quần thể khép kín là những hạng mục phục vụ cho cư dân nhí như trường học liên cấp, thư viện, sân chơi trẻ em… và đặc biệt trung tâm y tế rộng tới 0,8 ha đảm bảo phục vụ chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ cư dân.

Mảng xanh trải rộng

Cùng với chuỗi hệ thống 40 tiện ích khép kín, đa dạng, chủ đầu tư dành phần lớn quỹ đất còn lại để phát triển mảng xanh, không gian cộng đồng tạo nên một không gian sống hài hòa giữa tiện ích hiện đại và thiên nhiên xanh mát, tách biệt với khói bụi, ồn ào của nhịp sống công nghiệp, kiến tại nên giá trị sống bền vững cho cộng đồng.

Sống tại Him Lam Green Park, cư dân sẽ cảm nhận không gian sống xanh, hài hoa cùng thiên nhiên. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mỗi gia đình có thể chìm đắm trong không gian xanh mướt với hệ thống các công viên được bố trí xen kẽ, đài phun nước, sân khấu ngoài trời, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân bóng đá… Ngoài ra, mảng xanh dự án còn được bố trí giữa các tiện ích và đường nội bộ vừa tạo bóng mát, tránh cảm giác bức bối, ngột ngạt, đồng thời cũng là nơi thư giãn cho các gia đình tản bộ, rèn luyện sức khỏe.

Sống tại Him Lam Green Park, cư dân sẽ cảm nhận không gian sống xanh, hài hoa cùng thiên nhiên

Chủ đầu tư uy tín

Him Lam là chủ đầu tư uy tín, đã triển khai hàng loạt dự án lớn tại các tỉnh phía Nam. Nhờ uy tín này mà khi “tiến công” ra thị trường phía Bắc, các dự án của Him Lam, trong đó có dự án tiên phong Him Lam Green Park, đã gây sốt thị trường ngay từ lúc ra mắt.

Với kinh nghiệm đầu tư, xây dựng nhiều dự án nhà ở, khu đô thị mới, Him Lam khẳng định Him Lam Green Park sẽ trở thành một khu đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của con người Kinh Bắc. Đây sẽ là khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi của cả người dân địa phương lẫn các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại đây.

Sổ đỏ lâu dài

Nếu như 4 lợi thế về Vị trí – Tiện ích – Không gian xanh – Chủ đầu tư uy tín mới chỉ là điều kiện cần thì pháp lý là điều kiện đủ và tiên quyết khi khách hàng chọn mua Him Lam Green Park. Him Lam Green Park là dự án hiếm hoi tại Bắc Ninh có quy hoạch và pháp lý rõ ràng. Toàn bộ các căn liền kề đã xong gần như toàn bộ hạ tầng và bắt đầu bàn giao các sản phẩm đầu tiên cho khách hàng. Mỗi căn liền kề đều được tách riêng sổ đỏ, do vậy đây sẽ là yếu tố khiến các khách hàng vô cùng hài lòng khi đầu tư vào khu đô thị kiểu mẫu này.

Có thể nói, tại Bắc Ninh, Him Lam Green Park đã cùng lúc đánh vào cả hai nhu cầu sống sang và đầu tư tốt cho người dân vùng đất quan họ. Không chỉ được trải nghiệm một "hệ sinh thái" đẳng cấp cho các chuẩn mực sống hiện đại mang tầm quốc tế mà cư dân tại Him Lam Green Park hoàn toàn có thể thảnh thơi hưởng lợi khi giá trị Him Lam Green Park gia tăng theo thời gian khi Bắc Ninh chính thức sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2020.