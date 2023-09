Tiện ích – át chủ bài gia tăng giá trị Him Lam Green Park

Khu đô thị Him Lam Green Park là một trong những khu đô thị tiên phong kiến tạo môi trường sống hội tụ đầy đủ tiện ích cho cuộc sống hiện đại và đẳng cấp.

Bên cạnh những giá trị của dự án bất động sản như vị trí, quy hoạch, cảnh quan…, yếu tố được coi là then chốt để khách hàng “xuống tiền” là danh sách tiện ích được chủ đầu tư cam kết. Yếu tố này càng đặc biệt quan trọng cho khách mua sản phẩm nằm trong khu đô thị, vì đây được coi là mấu chốt hình thành chất lượng sống của một khu đô thị hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản miền Bắc nói chung và Bắc Ninh nói riêng đang bước vào giai đoạn sôi động với sự xuất hiện của nhiều dự án, doanh nghiệp muốn tìm cho mình “chỗ đứng” vững chắc thì cần phải có chiến lược khác biệt, đón đầu xu thế, có như vậy mới đủ sức cạnh tranh. Cũng chính vì vậy, việc hình thành khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh - Him Lam Green Park với hệ thống hơn 40 tiện ích được cho là lý do hàng đầu hấp dẫn khách hàng chủ đầu tư Him Lam.