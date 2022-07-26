LUMIÈRE Boulevard: Tổ ấm bền vững với chuẩn mực quốc tế

Thị trường 26/07/2022 18:08

Khả năng tiếp cận tốt, hệ thống tiện ích khủng mang chuẩn mực quốc tế, có thể lí giải vì sao LUMIÈRE Boulevard đang là thỏi nam châm hút khách bậc nhất thị trường hiện nay.

Khác với suy nghĩ về những căn nhà giai đoạn đầu chỉ là “tạm bợ”, với giải pháp tài chính tốt, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ như Trung Nghĩa - Quân Phương hoàn toàn có thể tìm thấy những tổ ấm chất lượng, có thể gắn bó lâu dài.

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Căn hộ “chuẩn xanh” mang tới chất lượng vượt trội, lâu dài

LUMIÈRE Boulevard chính là ví dụ dễ thấy nhất hiện tại. Masterise Homes, nhà phát triển BĐS hàng hiệu quốc tế đã bắt tay với các đơn vị nổi tiếng bậc nhất thế giới kiến tạo nên LUMIÈRE Boulevard. Đó là “ông lớn” Tange (Nhật Bản) trong thiết kế mặt đứng, Land Sculptor (Thái Lan) thiết kế cảnh quan hay HBA – nhà thiết kế nội thất của Mỹ và MACE, đơn vị quản lí, giám sát hàng đầu của Anh.

Từ nội lực lớn của Masterise Homes và đối tác hàng đầu thế giới, LUMIÈRE Boulevard khác biệt ngay từ những cái nhìn đầu tiên với “miền xanh” bao phủ quanh nội khu và cả trục dọc của tòa nhà. 24 khu vườn xanh thẳng đứng với diện tích lên tới 20.000m2 đã biến LUMIÈRE Boulevard trở thành “kỳ quan xanh” độc đáo bậc nhất TP. HCM. Không chỉ mang giá trị thẩm mĩ, những kiến trúc xanh tại đây theo tính toán còn có thể tạo ra 125 triệu lít oxy mỗi năm, mang đến bầu không khí trong lành cho cư dân.

Tầm nhìn sông nước nhiệt đới, cây cỏ bao quanh mang hơi thở nghỉ dưỡng tới mỗi căn hộ

Thiên nhiên được hòa vào cuộc sống của cư dân LUMIÈRE Boulevard trong mọi khoảng cách. Bao phủ quanh các căn hộ là tầm nhìn xanh của sông Tắc, sông Đồng Nai và hệ thống thảm cỏ, cây cối xanh mướt của công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory,... Gần hơn, ngay trong nội khu dự án là hàng nghìn loài hoa cỏ tại Cung đường khám phá, tại Vườn thảo mộc và thực vật, là mặt nước trong mát tại Hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65 vượt chuẩn Olympic, hệ thống đài phun nước… Đây là những tiện ích đặc quyền chỉ dành cho cư dân.

Tiện ích nội khu độc đáo, trong nhà ngoài trời đầy đủ, cho cuộc sống trọn vẹn

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Cuộc sống tại LUMIÈRE Boulevard sẽ là 365 ngày tràn đầy năng lượng để tập luyện tại một khu thể thao ngoài trời, phòng gym trong nhà, vui chơi giải trí tại khu vực vui chơi cho trẻ em, rạp chiếu phim ngoài trời, khu vực BBQ ngoài trời….

Ngoài ra, không gian rộng lớn với hệ sinh thái “all in one” của Vingroup tại Vinhomes Grand Park, nơi có công viên 36ha, TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, tháp văn phòng 45 tầng, bến du thuyền Manhattan Glory… mang đến cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp.

Khả năng tiếp cận tốt, hệ thống tiện ích khủng mang chuẩn mực quốc tế, có thể lí giải vì sao LUMIÈRE Boulevard đang là thỏi nam châm hút khách bậc nhất thị trường hiện nay.

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24 vườn treo mang đến ngôi nhà trong mơ cho cư dân LUMIÈRE Boulevard có gì đặc biệt?

24 vườn treo mang đến ngôi nhà trong mơ cho cư dân LUMIÈRE Boulevard có gì đặc biệt?

24 khu vườn thẳng đứng chạy dọc các tòa căn hộ với ước tính tạo ra khoảng 125 triệu lít khí oxy mỗi năm cho cư dân sống khỏe mạnh suốt 365 ngày.

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