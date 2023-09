Khởi động mùa hè 'xanh' tại các dự án của Him Lam

Ngay trong cộng đồng cư dân tại các khu căn hộ, bảo vệ môi trường sống xung quanh cũng là chủ đề được các Ban quản trị, Ban quản lý quan tâm và lồng ghép trong các hoạt động dành cho cư dân. Có thể kể tới chương trình “Xứ sở nhiệm màu” do Ban Quản trị, Ban Quản lý phối hợp với Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) tổ chức tại các dự án đơn vị đang quản lý vận hành.

Những hành động các bé đưa ra tuy nhỏ nhưng cũng tạo ra hiệu ứng bảo vệ môi trường sống thiết thực mà Ban tổ chức chương trình Quốc tế Thiếu nhi 1/6 “Xứ sở nhiệm màu” mong muốn cùng xây dựng với cộng đồng cư dân tại mỗi khu căn hộ do Him Lam Land quản lý vận hành.

Mang thông điệp “Anh hùng nhí cứu hành tinh xanh”, các cư dân nhí đã sắm vai anh hùng đi giải cứu chú cá nhỏ khỏi bể nước bẩn bằng cách trả lời các câu hỏi liên quan đến môi trường, học cách trồng cây xanh qua thí nghiệm đơn giản với cây giá. “Con sẽ ăn ít kẹo để không xả rác ra môi trường”, đó là chia sẻ ngộ nghĩnh của bé Diệu Linh trong chương trình Quốc tế Thiếu nhi 1/6 được tổ chức tại Khu căn hộ Him Lam Nam Khánh khi tham gia trả lời câu hỏi trên sân khấu. Còn bé Trung Nghĩa đang sinh sống tại Khu căn hộ Him Lam Riverside lại có cách bảo vệ môi trường của riêng mình là vận động ba mẹ đi xe đạp cuối tuần để vừa tập thể thao, vừa giữ gìn môi trường sống.

Ngày 01/06/2019, tại Khu căn hộ Him Lam Phú An đã tổ chức chương trình Chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 “Xứ sở nhiệm màu” với thông điệp “Anh hùng nhí cứu hành tinh xanh”.

Hoạt động chào mừng Tiết thiếu nhi diễn ra tại Khu căn hộ Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Nam Khánh, Him Lam Riverside và Him Lam Phú An được tổ chức thường niên với mong tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các bé thiếu nhi khi bước vào kỳ nghỉ hè.

Bên cạnh những trò chơi quen thuộc, các bé đã có dịp tìm hiểu thêm về thế giới động vật tự nhiên, hiểu được tác hại của rác thải nhựa và gợi mở những cách bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi của mình. Lồng ghép những bài học về môi trường qua các trò chơi vận động, đố vui giúp các bé thoải mái khi tiếp nhận mà vẫn có những thời gian vui chơi đúng với lứa tuổi.

Rừng cánh tay tham gia trò chơi Hỏi nhanh – đáp gọn về môi trường tại dự án Him Lam Riverside.

Chị Linh, cư dân sinh sống tại Him Lam Riverside chia sẻ: “Các bé đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong ngày Quốc tế thiếu nhi. Không chỉ nhận quà, các bé còn được biết thêm bao kiến thức mới và gặp gỡ thêm thật nhiều bạn. Thông điệp nhẹ nhàng không gò ép và giúp các bé tự ý thức mình có thể làm gì để bảo vệ môi trường rồi”.

Được biết, thông điệp bảo vệ môi trường sẽ là chủ đề xuyên suốt các hoạt động từ nay đến cuối năm tại những khu căn hộ do Him Lam Land vận hành quản lý. Chủ đề này đã nhận được sự chú ý, quan tâm và đồng hành của Công ty CP Trang trí nội thất Tín Trung, Công ty TNHH Mandetra, Công ty Co.op Food. Đại diện Him Lam Land cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng thông điệp thiết thực này trong cộng đồng cư dân để cùng chung tay góp phần bảo vệ cảnh quan và môi trường sống xung quanh.