Cận Tết Nguyên đán, Him Lam Green Park vẫn thu hút khách hàng

Thị trường 03/01/2020 15:36

Sức hấp dẫn của Him Lam Green Park đã được khẳng định thông qua hàng trăm giao dịch thành công ngay tại Lễ mở bán giai đoạn 2 vừa qua. Và mặc dù là giai đoạn cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhưng sức nóng của dự án vẫn chưa hề thuyên giảm.

Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chủ đầu tư Him Lam và đơn vị Kinh doanh Phát triển dự án Him Lam Land tiếp tục triển khai chuỗi sự kiện Ngày hội bán hàng cuối tuần và mở đầu sẽ là sự kiện ngày 5/1/2020.

Tại sự kiện, khách hàng và nhà đầu tư sẽ được trực tiếp thăm quan các căn liền kề được mở bán trong giai đoạn 2 đồng thời cũng được trải nghiệm cảnh quan xanh và quảng trường Nghệ thuật vừa được khai trương. Đây chính là điểm nhấn trong hành trình chinh phục cảm xúc của khách hàng bởi không gian và cảnh quan xanh mát, trong lành là một trong những yếu tố thúc đẩy khách hàng lựa chọn nơi đây là nơi an cư lâu dài cho cả gia đình.

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Tuyến phố mẫu tại Him Lam Green Park

Không chỉ vậy, điểm đặc biệt của dự án là thông tin về quy hoạch mới, theo đó Him Lam Green Park hưởng lợi lớn khi nằm trong Khu đại đô thị hiện đại với tổng diện ích lên tới gần 300ha. Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng tầm khu đô thị, chủ đầu tư Him Lam đã chính thức hợp tác với một tập đoàn lớn của Hàn Quốc xây dựng khu Trung tâm thương mại – Văn phòng mang tầm cỡ quốc tế tại dự án.

Ngoài các thông tin rất mới về quy hoạch và định hướng phát triển sắp tới, khách hàng còn bị hấp dẫn bởi chính sách hỗ trợ tài chính đến từ ngân hàng, cam kết uy tín từ chủ đầu tư. Cụ thể, với chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Liên Việt như vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên. Do vậy khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 600 triệu đồng là đã được sở hữu 1 căn liền kề cùng hơn 40 tiện ích nội khu hiện đại như trường liên cấp, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân thể thao… Mặt khác đối với khách hàng tiến hành thanh toán nhanh 70% khi ký hợp đồng mua bán sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá bán lên đến 8%.

Cận Tết Nguyên đán, Him Lam Green Park vẫn thu hút khách hàng - Ảnh 2

Mặc dù cận Tết Nguyên đán, Him Lam Green Park vẫn thu hút khách hàng

Không chỉ vậy, đối với tất cả khách hàng sở hữu Him Lam Green Park giai đoạn 2, chủ đầu tư Him Lam và nhà phát triển kinh doanh Him Lam Land còn mạnh tay chi “quà khủng” thông qua chương trình khuyến mại “Mua nhà đẹp - Trúng xe sang” có giá trị lên đến gần 2 tỷ đồng, như xe Mercedes C200, xe SH 150i, iPhone 11 Pro Max, phiếu mua hàng...

Là một trong những dự án đầu tiên được cấp phép bán cho người nước ngoài tại Bắc Ninh, Him Lam Green Park không chỉ hấp dẫn khách hàng người Việt mà còn tạo ấn tượng đặc biệt cho khách “ngoại” khi sở hữu hàng loạt lợi thế như vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông, dịch vụ - tiện ích cao cấp và đồng bộ, thiết kế cảnh quan và khu vực công cộng được đầu tư quy hoạch bài bản, sổ đỏ lâu dài, chủ đầu tư Him Lam và nhà phát triển kinh doanh Him Lam Land uy tín. Điều này sẽ giúp Him Lam Green Park giai đoạn 2 không chỉ phù hợp với nhu cầu an cư mà còn là bài toán sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư giai đoạn cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 0272

Website: www.himlamgreenpark.com

 

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