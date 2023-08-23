Vụ mưa lớn khiến nhiều người tử vong và mất tích khi tham quan cống ngầm: Đã tìm thấy thi thể toàn bộ 8 người gặp nạn

Thế giới 23/08/2023 09:03

Hiện cơ quan điều tra đang nhận diện các nạn nhân đồng thời mở cuộc điều tra hình sự đối với công ty tổ chức chuyến tham quan biến thành thảm kịch.

Theo VietnamPlus dẫn tin từ hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 22/8, các nhân viên cứu hộ của nước này đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 8 người mất tích khi tham quan hệ thống thoát nước ngầm của thủ đô Moskva.

Theo lực lượng cứu hộ, mưa lớn tại Moskva ngày 20/8 khiến mực nước sông ngầm Neglinka dâng cao đột ngột, khiến những người tham quan không kịp thoát lên mặt đất. Cơ quan điều tra đang nhận diện các nạn nhân.

Ủy ban điều tra quốc gia Nga cho biết chuyến tham quan này được tổ chức bất hợp pháp và đã khởi tố vụ án hình sự. Trong số 3 đối tượng bị xác định có liên quan, 1 người đã bị bắt giữ và truy tố, 1 đối tượng khác đã rời khỏi Nga ngày 21/8.

Vụ mưa lớn khiến nhiều người tử vong và mất tích khi tham quan cống ngầm: Đã tìm thấy thi thể toàn bộ 8 người gặp nạn - Ảnh 1
Một hệ thống thoát nước của Nga - Ảnh: Stock

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin đã gọi vụ việc là thảm kịch kinh hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Hệ thống cống ngầm thoát nước ở Moskva gồm nhiều đoạn, được xây dựng từ thế kỷ 19. Công trình này nằm trong danh sách điểm tham quan của nhiều tour du lịch.

Theo VietNamNet dẫn tin từ hãng thông tấn RIA Novosti, vào tối ngày 20/8, thi thể một thiếu nữ (15 tuổi) đã được vớt lên từ sông Moscow. Tới sáng ngày 21/8, thi thể nam thiếu niên (17 tuổi) cũng được tìm thấy ở cùng khu vực, theo tờ Izvestia.

Nguồn tin của RIA-Novost cho biết thêm, thi thể một người đàn ông cũng được vớt lên từ trạm nước thải gần ga xe lửa Paveletsky của thủ đô Moscow vào sáng 21/8. Số phận của 5 nhà thám hiểm còn lại vẫn chưa thể xác định.    

Vụ mưa lớn khiến nhiều người tử vong và mất tích khi tham quan cống ngầm: Đã tìm thấy thi thể toàn bộ 8 người gặp nạn - Ảnh 2
Chuyến tham quan cống ngầm ở Moscow, Nga biến thành thảm kịch khi có 3 người được xác định đã tử vong - Ảnh: Sputnik

Các nhà tổ chức tour du lịch trên sông Neglinnaya đưa ra mức giá phục vụ là 9.000 Rúp (khoảng 95 USD) cho mỗi du khách. 

Cơ quan thực thi pháp luật của Nga đã mở cuộc điều tra hình sự đối với công ty tổ chức chuyến tham quan biến thành thảm kịch. Hình phạt đối với cá nhân vi phạm có thể lên tới 10 năm tù giam.

 

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