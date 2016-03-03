Các điều tra viên cho biết cô ta đã giết đứa bé sau khi gây ra hỏa hoạn tại nhà của nạn nhân. Hung thủ là Gyuchehra Bobokulova, 38 tuổi, đến từ Uzbekistan. Cô ta đã bị bắt giữ sau đó.

Tờ Daily Mail cho hay, hung thủ, mặc bộ đồ trùm kín người của phụ nữ Hồi giáo, đe dọa cho nổ bom khi đi gần ga điện ngầm Oktyabrskoye Pole (Nga), tay vẫn cầm cái đầu đẫm máu của nạn nhân.

Một nguồn tin cho biết phần di thể của bé Anastasia (Nastya) Meshcheryakova đã được phát hiện trong chiếc giường cũi. Nạn nhân vẫn mặc bộ đồ ngủ.

Theo truyền thông địa phương, Bobokulova đã la hét trên đường: “Tao ghét dân chủ. Tao là kẻ khủng bố. Tao muốn bọn mày chết. Bọn mày đã trở nên quá cứng rắn, bọn mày đã tiêu diệt nhiều người chúng tao. Nhìn đi, tao là kẻ đánh bom liều chết, tao sẽ chết, tiếp theo sẽ là ngày tận thế”.

Sau đó cô ta lôi đầu nạn nhân ra khỏi túi và đi bộ gần lối vào ga điện ngầm ở tây bắc Moscow.

Mẹ nạn nhân xấu số đã sụp xuống bất tỉnh trên đường khi hay tin. Cô đã được đưa đến bệnh viện.

Truyền thông địa phương cho biết, hung thủ khai giết bé gái vì chồng cô ta phản bội. Các điều tra viên lập tức cho hung thủ kiểm tra tâm thần nhằm tìm hiểu động cơ của cô ta.

Trong khi đó, một nhà báo của tờ RBC daily cho biết nghi phạm đã hét ‘Allahu Akbar’ (Thượng đế vĩ đại).

Một số người cho hay hung thủ đã đi lui đi tới khoảng 20 phút trước khi bị bắt giữ. Nhà ga đã bị đóng cửa một lúc, tuy nhiên cảnh sát không tìm thấy thuốc nổ trên người cô ta.

Trước đó, lực lượng cứu hỏa được gọi đến 1 căn hộ gần đó vì có người báo có khói đen bốc ra ngoài cửa sổ. Nhân viên cứu hỏa đã cứu được 4 người và dập tắt đám cháy, sau đó phát hiện ra cái xác không đầu của bé gái.

Bé gái xấu số được cho là gặp khó khăn trong việc học và không thể đi lại do di chứng khi sinh. Gia đình em đang thuê căn hộ này.

Cảnh sát đang truy tìm chồng của hung thủ. Một nguồn tin cho hay, hung thủ có thể hơi ‘phê thuốc’.