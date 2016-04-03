Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, một bệnh nhân Brazil đã bị sốc nặng khi phát hiện bàn tay nằm trong bụng.

Daily Mail hôm 2.4 đưa tin, các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Santa Otilia (Brazil) đã dùng 1 kỹ thuật ‘độc’ để cứu bàn tay bị thương nặng của anh Marriotti, 42 tuổi bằng cách đặt nó vào trong bụng.

Anh Marriotti, nhân viên điều khiển máy móc tại 1 xí nghiệp nhựa bị một tai nạn lao động nghiêm trọng. Bàn tay bị cuốn vào chiếc máy mà anh đang điều khiển, 2 ngón tay bị cắt cụt, da tay bị lột gần sạch. Các đồng nghiệp đã băng bó và lập tức đưa anh tới bệnh viện. Các bác sĩ đã quyết định đặt bàn tay trái của anh trong bụng và bọc nó bằng 1 lớp da bảo vệ.

Bác sĩ Boris Brandao, người tiến hành ca phẫu thuật hiếm gặp này giải thích: “Anh Marriotti bị thương nặng khiến lòng bàn tay và lưng bàn tay chỉ còn rất ít da, lòi xương và gân bên trong. Nếu không thực hiện ca phẫu thuật này, bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng cao, mô và gân sẽ bị thối rữa.”

Phát biểu trên giường bệnh, anh Marriotti cho hay mình vẫn may mắn khi giữ được bàn tay. “Khi thức dậy sau ca mổ, tôi không biết bàn tay vẫn còn. Tôi không thể tin nổi khi biết họ đã nhét bàn tay vào bụng mình”.

Bụng nạn nhân được quấn nhiều băng để cố định cánh tay. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo anh phải cử động đầu ngón tay một cách nhẹ nhàng để tránh khiến bàn tay cứng lại.

Đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ tiến hành cấy ghép các bộ phận cơ thể vào những nơi kỳ lạ. Năm 2008, các bác sĩ Mỹ đã nuôi thành công tai của bệnh nhân Sherrie Walter trên cánh tay sau khi cô bị ung thư tế bào đáy. Năm 2009, cựu hoa hậu bang Idaho, Jamie Hilton đã được cấy một phần xương sọ vào bụng sau một tai nạn ở đầu. Hồi năm 2010, các bác sĩ Trung Quốc đã cấy bàn tay bị thương nặng của bé Ming Li lên chân phải và đã ghép nó thành công vào cánh tay trái sau 3 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-lai-sau-phau-thuat-benh-nhan-soc-khi-thay-ban-tay-nam-trong-bung-75382.html