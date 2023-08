Thu 1,5% thuế tài sản đối với giới siêu giàu?

Theo Oil Change International (OCI) - tổ chức ủng hộ năng lượng sạch - thông tin vào ngày 19/6 (giờ địa phương), bức thư đã được gửi tới Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và 7 tổ chức tài chính lớn trước thềm hội nghị cấp cao về nền tài chính toàn cầu mới sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp, trong hai ngày kể từ ngày 22/6 và được gửi tới các nhà lãnh đạo của các nước G7.

Trong bức thư ngỏ này, các nhà kinh tế bao gồm cả nhà nhân chủng học kinh tế Jason Hickel, người đã ủng hộ "giảm phát triển" như một giải pháp cho khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng, đặt mức tăng nhiệt độ toàn cầu do biến đổi khí hậu lên 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Với mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris, ông lập luận rằng những người siêu giàu nên bị đánh thuế.