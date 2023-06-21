Thu 1,5% thuế tài sản đối với giới siêu giàu?

Khoảng 150 nhà kinh tế nổi tiếng thế giới đã viết một bức thư ngỏ kêu gọi giới siêu giàu trích 1.5% thuế tài sản để gây quỹ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Oil Change International (OCI) - tổ chức ủng hộ năng lượng sạch - thông tin vào ngày 19/6 (giờ địa phương), bức thư đã được gửi tới Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và 7 tổ chức tài chính lớn trước thềm hội nghị cấp cao về nền tài chính toàn cầu mới sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp, trong hai ngày kể từ ngày 22/6 và được gửi tới các nhà lãnh đạo của các nước G7. Trong bức thư ngỏ này, các nhà kinh tế bao gồm cả nhà nhân chủng học kinh tế Jason Hickel, người đã ủng hộ "giảm phát triển" như một giải pháp cho khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng, đặt mức tăng nhiệt độ toàn cầu do biến đổi khí hậu lên 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Với mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris, ông lập luận rằng những người siêu giàu nên bị đánh thuế.

Điều này có nghĩa là bằng cách cung cấp các nguồn tài chính trị giá hàng nghìn tỷ USD hằng năm, giới siêu giàu có thể giúp các nước nghèo chống đói nghèo và đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu. Một cụm từ ủng hộ việc áp dụng thuế tài sản được vẽ trước một ngân hàng địa phương ở Pháp - Ảnh: AP Trong thư, các nhà kinh tế kêu gọi ngừng trợ cấp liên quan đến nhiên liệu hóa thạch và giảm một số khoản nợ của các nước nghèo, cho rằng các nước tiên tiến đã gây ra tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay bằng cách thải ra một lượng lớn khí nhà kính trong khoảng 200 năm qua.

Về vấn đề này, tờ Daily Guardian của Anh gần đây đã đưa tin ước tính rằng việc áp dụng "thuế tài sản 2%" trong một số nghiên cứu sẽ thu thêm 2,5 nghìn tỷ USD (khoảng 57.5 triệu tỷ đồng) tiền thuế hàng năm trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, các nước phát triển ngày càng trở nên thụ động trong việc giúp đỡ các nước nghèo và đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu. Nguyên nhân chính là không có công suất do đại dịch COVID-19 và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) tổ chức năm 2009, các nước phát triển đã hứa hỗ trợ các nước đang phát triển giảm lượng khí thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu 100 tỷ USD (khoảng 2 triệu tỷ đồng) hàng năm cho đến năm 2020, nhưng họ đã không đạt được mục tiêu. Tại Hội nghị lần thứ 27 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 27) vào tháng 11/2022, đã quyết định thành lập một quỹ để bù đắp "những mất mát và thiệt hại" của các nước đang phát triển bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhưng một thỏa thuận vẫn chưa đạt được.

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