Thanh niên từng mắc chứng tự kỷ lập kỷ lục thế giới mới về giải khối rubik chỉ trong vòng 3 giây

Thế giới 16/06/2023 15:53

Một thanh niên người Mỹ gốc Hàn đã lập kỷ lục thế giới mới khi giải khối rubik (khối lập phương 3x3x3) trong 3,13 giây.

Theo Kỷ lục Guinness thế giới, người Mỹ gốc Hàn Max Park (21 tuổi) đã phá kỷ lục thế giới tại Cuộc thi giải khối rubik 2023 được tổ chức tại Long Beach, California vào ngày 12/6. Kỷ lục anh lập là 3,13 giây. Thành tích này nhanh hơn 0,34 giây so với 3,47 giây của cựu kỷ lục gia người Trung Quốc Yusheng Du thiết lập.

Thanh niên từng mắc chứng tự kỷ lập kỷ lục thế giới mới về giải khối rubik chỉ trong vòng 3 giây - Ảnh 1
Max Park lập kỷ lục thế giới mới khi giải khối rubik (khối lập phương 3x3x3) trong 3,13 giây - Ảnh: Kỷ lục Guinness thế giới

Trong video, có thể thấy Park đã ghép một khối lập phương 3x3x3 chỉ trong trong nháy mắt. Trước khi đếm giây, Park nhìn qua 6 mặt của khối lập phương với vẻ mặt căng thẳng, và khi giám khảo bắt đầu đếm giờ, sau 3,13 giây, các hình khối hỗn hợp ngẫu nhiên được Park nhanh chóng sắp xếp thành đúng 6 cạnh và 6 màu, Park hét lên “Yeah” và đứng dậy. Mọi người tại cuộc thi đã reo hò khi chứng kiến ​​kỷ lục không thể tin được của Park.   

Max Park được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ năm hai tuổi. Chơi khối lập phương rubik là một trong những cách để khắc phục điều này. Cha mẹ Park bắt đầu dạy anh cách giảm bớt các triệu chứng của bệnh tự kỷ và giúp anh phát triển cảm xúc. Căn bệnh dần dần được điều trị và Park đã thể hiện tài năng tuyệt vời với những khối rubik mà anh tiếp xúc. Park bắt đầu phá kỷ lục trong các cuộc thi giải khối lập phương rubik khác nhau và thành thạo nhiều hình khối khác nhau như 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 và 7x7x7. Câu chuyện của Park cũng từng được dựng thành phim tài liệu. Đó là phim tài liệu Netflix "The Geniuses of the Speed ​​Cube" (2020), trong đó có nội dung duy trì tình bạn của Park và Feliks Zemdegs người Úc khi tranh chức vô địch.  

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