Super Man ngoài đời thực, đào tẩu khỏi khu cách ly bằng sợ dây thừng lỏng lẽo từ lầu 4 đáp xuống đất

Cảnh sát cho biết người đàn ông đã dùng ga trải giường làm dây thừng để bỏ trốn khỏi khách sạn cách ly.

Theo Lực lượng Cảnh sát Tây Úc cho biết, chiều ngày 19/7, một người đàn ông 39 tuổi (Úc) đi từ TP. Brisbane muốn vào Tây Úc nhưng không đáp ứng được các yêu cầu miễn dịch cần thiết vì nơi đây đang có quy định giới hạn nghiêm ngặt.

Do vậy, người đàn ông này được Cảnh sát yêu cầu phải rời khỏi Tây Úc trong vòng 48 giờ và sẽ được đưa đến cách ly một đêm tại khách sạn. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, rạng sáng 20/7, người này lại bỏ trốn từ tầng 4 của khách sạn bằng cọng dây thừng kết dài từ ga trải giường. Cùng lúc đó, Cảnh sát đã kịp thời phát hiện và bắt giữ lại. Người đàn ông bị buộc tội không tuân thủ quy định và cung cấp thông tin cá nhân sai. Không chỉ vậy, qua kiểm tra, người này còn có kết quả âm tính với Covid-19.

Người đàn ông đào tẩu khỏi nơi cách ly bằng dây thừng làm bằng ga trải giường

Từ ngày 16/6, Úc đang cố gắng kiểm soát đợt bùng phát dịch trong cộng đồng từ biến thể Delta. Đến nay, mỗi tuần ở bang New South Wales đều ghi nhận hàng trăm ca và 1 số ít những ca khác ở các bang láng giềng như Victoria và South Australia. Biên giới nước Úc cũng đóng cửa từ năm 2020 đối với hầu hết những ai không phải là công dân Úc. Đồng thời, kể cả những người được phép nhập cảnh thì cũng phải chi trả số tiền hàng ngàn USD để cách ly 2 tuần tại khách sạn.

Hơn một nửa trong số 26 triệu dân của Úc bị buộc phải ở nhà nếu sống tại 3 bang trên và các quy định giới hạn cũng được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh tình trạng lây lan. Dù kiểm soát biên giới rất chặt chẽ nhưng Úc lại làm khá chậm hoạt động tiêm chủng phòng dịch cho người dân. Theo đài CNN, hiện chỉ có 11% dân số Úc đã được tiêm vắc-xin đầy đủ, thấp hơn nhiều lần so với Vương quốc Anh (53%) hay Mỹ (48%).

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