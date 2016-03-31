Sốc với dự án chế tạo bia làm từ vi khuẩn âm đạo của phụ nữ

Một công ty Ba Lan vừa lập trang gây quỹ cộng đồng cho một thương hiệu bia mới mà hãng tuyên bố sẽ được làm từ vi khuẩn lấy ở âm đạo phụ nữ.

Theo Daily Mail hôm 31.3, hãng Order of Yoni (Ba Lan) đang quyên góp 150,000 euro để tung ra dòng bia “Bottled Instinct”, chứa ‘tinh hoa của sự sinh sản’.

Đăng trên trang web gây quỹ cộng đồng Indie Go Go, công ty cho biết bia sẽ được làm từ ‘vi khuẩn lactic’ của người mẫu Alexandra Brendlova (Cộng hòa Séc).

Tuy nhiên, công ty chỉ cung cấp những chi tiết khá mơ hồ về quy trình ủ bia, ngoài ra cũng chưa rõ liệu vi khuẩn – lactobacillus – có thể được dùng để chế tạo bia hay không.

Công ty quảng cáo: “Bằng cách dùng công nghệ vi sinh tiên tiến, chúng tôi sẽ cách li, kiểm tra và xử lí vi khuẩn lactic từ âm đạo của phụ nữ”. Hãng này cũng cho biết sản phẩm cuối cùng sẽ ‘sạch sẽ và có lợi cho sức khỏe'.

Bên cạnh đó, công ty còn đưa ra lời quảng cáo cực kỳ hấp dẫn dành cho những người quyên góp tiềm năng.

Hãng tuyên bố 150,000 euro sẽ cho phép họ chế tạo 6 mẻ bia, mỗi mẻ gồm 16.600 chai. Số tiền sẽ được dành cho quy trình ủ, nguyên liệu và trang trí chai. Đến nay, họ đã quyên được...95 euro. Hãng cũng 'mạnh miệng' khẳng định chai “Bottled Instinct” đầu tiên sẽ là ‘khởi đầu’ mới cho ngành bia rượu.

Đây không phải là lần đầu tiên những dự án gây sốc kiểu này được trình làng. Năm ngoái, 1 nữ sinh viên đại học Winscosin, Mỹ đã dùng men âm đạo của mình để chế tạo sữa chua. Cô gái đã thử món ‘sữa chua’ tự làm và cho biết nó có vị ‘chua’. Một phụ nữ khác cũng đã từng phát triển 1 công thức bánh mì sử dụng men âm đạo của chính mình.

Tuy nhiên, Trung tâm quản lí An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Ứng dụng Liên bang Mỹ cho rằng ‘chất bài tiết âm đạo không được xem là ‘thực phẩm’ và nhiều chất truyền bệnh cho con người’.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-voi-du-an-che-tao-bia-lam-tu-vi-khuan-am-dao-cua-phu-nu-72041.html