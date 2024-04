Nhóm nghi đã bị bắt trong vòng 24 giờ kể từ khi cảnh sát nhận được thông tin tố cáo từ nữ người mẫu 17 tuổi.

Theo tờ Times of India (Ấn Độ), một cô gái 17 tuổi chuyển từ làm người mẫu sang quảng cáo tố cáo đã bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp trong một khách sạn ở Moradabad (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) hôm 8/4.

Sĩ quan điều tra Usha Malik nói với Times of India: "Cô gái cho biết cô đã bị 3 người cho dùng thuốc an thần, một trong số đó là người quen của cô, và đề nghị chở cô từ New Delhi đến Morada trên xe của họ. Đầu tiên, nghi phạm bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái trong xe ô tô đang di chuyển và sau đó thay phiên nhau cưỡng hiếp tập thể cô gái trong một khách sạn".

"Cô gái đến từ Sambhal, làm người mẫu ở Jaipur và sau đó đến Delhi để đợi xe buýt ở ga tàu điện ngầm Dhaula kuan. Nhóm nghi phạm đề nghị cho cô gái đi nhờ xe, và vì cô gái biết một trong số họ nên cô không ngần ngại lên xe. Nhóm nghi đã bị bắt trong vòng 24 giờ kể từ khi cảnh sát nhận được thông tin tố cáo từ cô gái", Usha Malik cho biết thêm.

Cảnh sát cho biết 3 nghi phạm được xác định là Bharat Singh, Anil và Waseem bí danh Sonu đến từ Ghaziabad. 3 nghi phạm bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật bảo vệ trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn ĐỘ (POCSO).

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

