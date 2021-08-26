Đứa trẻ vì quá đau đớn nên khoác thét và ôm bàn tay máu chảy ròng ròng chạy đi kiếm mẹ.

Mới đây, một vụ tai nạn diễn ra tại một quán ăn ở Trung Quốc khiến cho một bé gái gần như đứt lìa các ngón tay. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau đớn này là do gia đình cô bé trông chừng, quan sát con cho đến khi nghe tiếng đứa trẻ khóc thét và đưa ra bàn tay đẫm máu. Cụ thể, theo đoạn video ghi lại, người mẹ đang bận rộn tiếp khách, dọn dẹp quán trong khi những đứa trẻ đang đùa nghịch ở gần cửa kính ra vào. Sau khi người phụ nữ thanh toán xong, cô mở cửa rời khỏi cửa hàng.

Bé gái đang đứng chơi ngay cạnh cửa kính đã vô tình để tay vào đúng khe cửa và bị chiếc cửa kính nghiến đứt ngón tay. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đứa trẻ cũng không kịp phản ứng. Vài giây sau, cô bé mới ôm bàn tay máu ròng ròng vừa khóc vừa chạy đi kiếm mẹ. Sau khi vị khách mở cửa, bé gái vô tình đút tay vào khe cửa kính Sau đó, người mẹ vội đưa con gái đến bệnh viện nhưng các bác sĩ nói rằng vết thương quá nặng, cần phải tiến hành cuộc phẫu thuật rất phức tạp nên đã đề nghị cô chuyển con gái đến bệnh viện lớn hơn để chữa trị kịp thời.

Người mẹ suy sụp vì mức viện phí và tiền chữa trị vô cùng lớn. Tuy nhiên có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được sự đau đớn mà con đang gánh chịu và cũng không bảo đảm chắc chắn bàn tay con có thể lành lặn được như xưa. Bàn tay đứa bé gần như bị nghiến đứt Hiện, sự việc đang gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trách nhiệm phải thuộc về người mẹ vì cô đã không trông coi con gái cẩn thận. Tuy nhiên, số người khác cũng nói rằng vị khách vô tình gây tai nạn cũng nên chịu một phần trách nhiệm và chia sẻ chi phí chữa trị cho đứa trẻ. Trước đây, từng có không ít trường hợp trẻ bị đứt gãy tay hoặc gặp chấn thương nghiêm trọng vì bị kẹt vào cửa ra vào hoặc cửa kính. Trước đây tại Hàng Châu, khi cánh cửa gỗ ở nhà bị gió hút đóng sập lại, một bé gái 5 tuổi theo quán tính giơ tay ra đỡ, không ngờ bị cửa sập vào tay dẫn đến đứt lìa ngón cái. Những cánh cửa trong nhà có thể được coi là "hung thần", tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn rất khủng khiếp. Qua sự việc này, phụ huynh phải nhắc nhở con cái không chơi ở khu vực gần cửa, không tò mò cho tay vào khe cửa. Để giảm thiểu rủi ro, phụ huynh có thể lắp thêm bộ phận giảm chấn, chặn cửa, chống va đập tại cửa ra vào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bun-run-tay-chan-khi-thay-ban-tay-con-gai-dam-mau-hung-than-dang-so-rat-gan-gui-nhung-nhieu-phu-huynh-khong-de-y-420507.html