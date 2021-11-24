Những hình ảnh dã man của vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, bất bình trước hành vi vô nhân tính của nhóm đàn ông.

Mới đây, một vụ việc diễn ra tại thủ đô Yaoundé của Cameroon được đưa tin gây nhiều bức xúc dư luận. Theo báo cáo của tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, một nhóm đàn ông đã tấn công tình dục, đánh đập và hành hung một người phụ nữ trong suốt 2 giờ đồng hồ. Chưa kể, chúng còn quay phim lại toàn bộ sự việc.

Đoạn clip sau đó bị rò rỉ và lan truyền nhanh chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Trong clip, nạn nhân nữ bị nhóm đàn ông lột quần áo, vây lấy hành hung cực kì tàn bạo. Cô gái nằm sõng soài dưới đất, chịu đựng đòn roi dã man của cả chục gã đàn ông cao lớn mà không thể chống cự lại được.

Sau sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ cho hay, cần phải theo dõi thêm vài tuần vì mức độ nghiêm trọng của vết thương.

Cảnh cô gái bị làm nhục, hành hung vô nhân tính khiến dư luận bàng hoàng căm phẫn

Theo đài truyền hình Pháp TV5Monde đưa tin, vụ việc xảy ra tại một quán bar. Nguyên nhân do cô gái từ chối yêu cầu của nhóm đàn ông nên liền bị họ tấn công tập thể. Một ngày sau vụ việc, Tổ chức Phòng chống AIDS Cameroon (CAMFAIDS) đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên cảnh sát. Nhóm cũng đang giúp đỡ nạn nhân về tâm lý lẫn chăm sóc y tế.

Được biết, sau vụ việc, 1 người đàn ông đã bị bắt giữ tuy nhiên được tại ngoại sau 48 giờ. CAMFAIDS tuyên bố nạn nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng sau khi bị hành hung, làm nhục và đã có ý định tự tử vào tuần trước: "Chúng tôi tìm thấy cô ấy trong tình trạng bất tỉnh ở phòng tắm, bên cạnh một chai thuốc tẩy. Chúng tôi đã gọi cho bác sĩ. Cô ấy đang được theo dõi".

Bị nhà chồng bạo hành cô gái 16 tuổi bỏ nhà ra đi, chẳng thể ngờ cô bị 400 người đàn ông tấn công tình dục đến mang thai Khi không thể sống tiếp ở nhà chồng, cô gái 16 tuổi đã bỏ nhà ra đi, vậy nhưng trong suốt những ngày lang thang ấy cô đã bị 400 người đàn ông tấn công tình dục.

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