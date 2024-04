Theo cảnh sát địa phương, bé gái bị chị dâu bóp cổ đến chết bằng một sợi dây kim loại và một sợi chỉ dày.

Theo tờ Times of India (Ấn Độ), một phụ nữ 19 tuổi ở bang Gujarat, Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc bóp cổ bé gái 8 tuổi đến chết trong cơn thịnh nộ sau khi bé gái từ chối chăm sóc cháu trai 4 tháng tuổi.

Nạn nhân, Sakshi More, được cho là đã bị vợ của anh họ, Pooja, bóp cổ tại nhà ở Bhesan vào tối 20/4. Theo báo cáo của The Times of India, cháu bé 4 tháng tuổi trở nên cáu kỉnh khi Pooja đang làm một số công việc nhà. Sau đó Pooja nhờ Sakshi More trông cháu một thời gian để cô hoàn thành công việc nhà, nhưng Sakshi More từ chối.

Thất vọng vì điều này, Pooja bắt đầu đánh Sakshi More. Khi Sakshi More cho biết sẽ kể về hành động của Pooja với mẹ chồng, Pooja càng tỏ ra khó chịu. Báo cáo của Times of India dẫn lời cảnh sát cho biết, Sakshi More sau đó cố gắng thoát khỏi vòng tay của Pooja, thì trong cơn giận dữ, Pooja đã bóp cổ Sakshi More bằng một sợi dây kim loại và một sợi chỉ dày mà Pooja đeo trên cổ.

Phát hiện Sakshi More tử vong ngay tại chỗ do ngạt thở, Pooja sau đó chuyển thi thể của Sakshi More vào một căn phòng và đặt lên giường. Khi mẹ chồng của Pooja là Ratna Kadhare trở về nhà vào buổi tối, bà thấy Sakshi More đang ngủ trong phòng.

Một người thân của Sakshi More cố gắng đánh thức Sakshi More nhưng phát hiện Sakshi More không phản ứng liền báo với gia đình. Sau đó Sakshi More được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được thông báo đã tử vong.

Ngay sau đó, cảnh sát Bhestan cũng đã được thông báo nghi cái chết bất thường của Sakshi More. Thời điểm này, Pooja vẫn giữ im lặng nhưng cô đã thú nhận tội ác trước mặt gia đình vào đêm khuya ngày 20/4, sau đó đến gặp cảnh sát và đầu thú. Pooja và chồng kết hôn cách đây một năm và có một cậu con trai 4 tháng tuổi.

