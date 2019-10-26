Hé lộ quang cảnh tiệc sinh nhật xa hoa, dát đầy vàng của cựu tiếp viên hàng không được chồng cũ chu cấp 10 tỷ/tháng

Sau khi khiến cộng đồng mạng choáng ngợp với cuộc sống xa hoa, cựu tiếp viên hàng không giàu có ở Singapore - Jamie Chua - lại gây choáng với bữa tiệc sinh nhật dát vàng.
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Jamie Chua (45 tuổi) là cái tên chẳng mấy xa lạ với những ai quan tâm đến cuộc sống thượng lưu của giới nhà giàu châu Á. Nữ đại gia Singapore từng khiến mọi người choáng váng với cuộc sống xa hoa, sở hữu hàng loạt đồ hiệu đắt tiền đến từ những nhãn hàng cao cấp trên thế giới.
Mới đây nhất, cựu tiếp viên của hãng Singapore Airlines tiếp tục khiến mọi người trầm trồ khi khoe bữa tiệc sinh nhật hoành tráng trên trang cá nhân. Ngoài không gian sang trọng cùng những món hàng hiệu đắt tiền khoác trên người, Jamie Chua còn mạnh tay dát vàng lên các vật dụng, đồ ăn trong bữa tiệc. Khung cảnh xa hoa của bữa tiệc khiến không ít người choáng ngợp.
Jamie Chua từng là tiếp viên hàng không của hãng Singapore Airlines. Năm 20 tuổi, cô kết hôn cùng một đại gia Indonesia. Sau 15 năm chung sống, vì chồng ngoại tình nên cựu tiếp viên hàng không quyết định ly hôn dù đã có 2 người con. Theo phán quyết từ toà án, sau khi ly hôn mỗi tháng Jamie Chua và 2 con sẽ nhận được 10 tỷ chu cấp từ chồng cũ.
Hiện tại cuộc sống của cựu tiếp viên hàng không vô cùng viên mãn khi có sự nghiệp riêng thành đạt, nhan sắc ngày càng lên hương.